Afyonkarahisar'da sokak satıcılarına baskın: bir kişi tutuklandı

Afyonkarahisar il emniyet müdürlüğü operasyonu:

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yürüttükleri çalışmada 2 şüpheliyi durdurarak arama yaptı. Yapılan üst aramalarında 3 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 bin TL ele geçirildi.

yakalanan maddeler ve deliller:

Ele geçirilen 3 adet peçete ve 8 bin TL, soruşturmanın önemli delilleri olarak kayda geçti ve olay yerinde tutanak altına alındı.

soruşturma ve adli süreç:

Olayla ilgili A.Ş. hakkında "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan adli işlem yapılırken, Ç.K. ise "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı. Ç.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

AFYONKARAHİSAR'DA POLİS TARAFINDAN TORBACI DİYE ADLANDIRILAN UYUŞTURUCU SATICILARINA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA BİR KİŞİ TUTUKLANDI.