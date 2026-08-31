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Ziyafet değil hırsızlık: kuyumcuyu oyalayıp 100 bin liralık ziynet eşyası çalan şahıs tutuklandı

Samsun'da kuyumcuyu oyalayıp yaklaşık 100 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan zanlı, 60 bin TL nakitle yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 15:34

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ziyafet değil hırsızlık: kuyumcuyu oyalayıp 100 bin liralık ziynet eşyası çalan şahıs tutuklandı

Ziyafet değil hırsızlık: kuyumcuyu oyalayıp 100 bin liralık ziynet eşyası çalan şahıs tutuklandı

Samsun'da bir kuyumcu dükkanında işletmeciyi oyalayarak tezgâhdan yaklaşık 100 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldığı iddia edilen şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak tutuklandı.

Olayın gelişimi:

Olay, 29 Ağustos günü İlkadım ilçesinde meydana geldi. Dükkana giren şüphelinin işletme sahibini oyaladığı ve bu süre içinde tezgâhtan ziynet eşyalarını alarak ayrıldığı belirtildi. Kuyumcu tarafından yapılan ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı.

İş yeri sahiplerinin beyanı ve güvenlik kameraları üzerinden yürütülen ilk tespitlerde çalınan eşyaların değeri yaklaşık 100 bin TL olarak kayda geçti.

Polis çalışması ve tutuklama:

Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda şüphelinin İstanbul'da ikamet eden ve daha önce işlediği suç kayıtları bulunan Aydın B. (52) olduğu belirlendi. Şüpheli, hırsızlıktan elde edildiği değerlendirilen 60 bin TL nakit parayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen nakit paranın kuyumcuya teslim edileceği bildirildi.

Sorgusunda, şüphelinin temmuz ayında Çankırı ve Tokat illerinde gerçekleştirilen kuyumculardan hırsızlık olayları nedeniyle firari olarak arandığı da ortaya çıktı. Polisteki işlemleri tamamlanan Aydın B., adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı ve Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Soruşturma sürerken, emniyet yetkilileri benzer olaylarda iş yerlerinin dikkatli olması ve şüpheli hallerin derhal emniyete bildirilmesi uyarısında bulundu.

SAMSUN&#039;DA BİR KUYUMCUDA MÜŞTEKİYİ OYALAYARAK YAKLAŞIK 100 BİN TL DEĞERİNDE ZİYNET EŞYASI ÇALAN...

SAMSUN'DA BİR KUYUMCUDA MÜŞTEKİYİ OYALAYARAK YAKLAŞIK 100 BİN TL DEĞERİNDE ZİYNET EŞYASI ÇALAN AHMET B.(52), ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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