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Sosyal medyadaki pazar şemsiyesi ilanı 100 bin liralık dolandırıcılığa yol açtı

Kırşehir'de sosyal medyada pazar şemsiyesi ilanına inanıp dört taksitte toplam 100 bin TL gönderen mağdurun şikayeti üzerine, iki şüpheli nitelikli dolandırıcılıktan tutuklandı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 15:47

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sosyal medyadaki pazar şemsiyesi ilanı 100 bin liralık dolandırıcılığa yol açtı

Sosyal medyadaki pazar şemsiyesi ilanı 100 bin liralık dolandırıcılığa yol açtı

Kırşehir'de bir vatandaşın sosyal medya platformunda gördüğü pazar şemsiyesi ilanına inanarak, paylaşımda yer alan GSM numarasıyla irtibata geçtiği kişiler tarafından dolandırıldığı ortaya çıktı. Mağdur T. K., farklı zamanlarda dört parça halinde toplam 100 bin TL gönderdiğini belirtti.

Dolandırıcılık yöntemi ve mağdurun şikayeti:

İlan üzerinden iletişime geçen zanlıların güven verici izlenim oluşturmasının ardından para transferleri gerçekleştirildi. Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden T. K., durumu emniyete bildirdi ve resmi şikayette bulundu.

Soruşturma süreci ve adli işlemler:

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde çalışma başlattı. Yapılan teknik ve adli araştırmalar sonucu olayın şüphelileri olarak M.C.K. ve C.Ç. tespit edildi.

Çeşitli suçlardan cezaevinde bulunan iki şüpheli, adli makamlara Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlandı. Sorgularının ardından yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında her iki zanlı da mahkemece tutuklandı.

Soruşturma, benzer yöntemlerle yürütülen dolandırıcılık olayları açısından emniyet birimlerince titizlikle sürdürüyor; yetkililer vatandaşları sosyal medyadan yapılan alışverişlerde dikkatli olmaya çağırdı.

KIRŞEHİR’DE SOSYAL MEDYA PLATFORMUNDA GÖRDÜĞÜ PAZAR ŞEMSİYESİ İLANINA İNANARAK İLETİŞİME GEÇTİĞİ...

KIRŞEHİR’DE SOSYAL MEDYA PLATFORMUNDA GÖRDÜĞÜ PAZAR ŞEMSİYESİ İLANINA İNANARAK İLETİŞİME GEÇTİĞİ KİŞİLER TARAFINDAN DOLANDIRILAN VATANDAŞIN 100 BİN LİRASI, SİBER SUÇLARLA MÜCADELE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI SONUCU ORTAYA ÇIKARILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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