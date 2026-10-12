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Afyonkarahisar'da takibe alınan zanlının üzerinde çok sayıda uyuşturucu ve yaklaşık 40 bin lira bulundu

Afyonkarahisar'da takibe alınan S.A. gözaltına alındı; üst aramasında çeşitli uyuşturucular, hassas terazi ve yaklaşık 40 bin TL ele geçirildi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 12:41

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Afyonkarahisar'da takibe alınan zanlının üzerinde çok sayıda uyuşturucu ve yaklaşık 40 bin lira bulundu

Afyonkarahisar'da gözaltı ve tutuklama

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen S.A. adlı şahıs düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yapılan aramada ele geçen deliller, soruşturmanın yönünü belirledi ve şüpheli adliyeye sevk edildi.

Operasyon ve yakalama

Ekiplerin takibi sonucu gerçekleştirilen operasyon neticesinde yakalanan şüphelinin üst aramasında ve üzerinde yapılan incelemede, satmak amacıyla bulundurduğu değerlendirilen maddelere rastlandı. Polis kayıtlarına göre işlemler tamamlandıktan sonra şüpheli, savcılık talimatıyla adliyeye sevk edildi.

Ele geçirilen maddeler ve para

Aramada ele geçirilenler arasında 19 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu, 3.16 gram uyuşturucu ham maddesi, 57 gram sıvı uyuşturucu, 4 gram tütüne emdirilmiş uyuşturucu, 6 gram uyuşturucu, 4 adet hap ile hassas terazi bulundu. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 40 bin TL para da ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AFYONKARAHİSAR’DA POLİS TARAFINDAN TAKİBE ALINAN VE UYUŞTURUCU SATTIĞI İDDİA EDİLEN ŞAHIS...

AFYONKARAHİSAR’DA POLİS TARAFINDAN TAKİBE ALINAN VE UYUŞTURUCU SATTIĞI İDDİA EDİLEN ŞAHIS DÜZENLENEN OPERASYONLA GÖZALTINA ALINIRKEN, ŞAHSIN ÜZERİNDE YAPILAN ARAMADA İSE YAKLAŞIK 40 BİN TL VE DEĞİŞİK TÜRLERDE UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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