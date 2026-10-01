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Ağın'da badem üretim alanlarında kapsamlı saha incelemesi

Ağın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri badem bahçelerinde hasat öncesi kontroller yaptı; üreticilere toplama, muhafaza ve kalite uyarıları verildi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 10:54

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EDİTÖR: Aslı Han

Ağın'da badem üretim alanlarında kapsamlı saha incelemesi

Ağın'da badem üretim alanlarında saha çalışması

Ağın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan badem üretim alanlarında inceleme ve kontrol çalışmalarını yürüttü. Sahada yapılan kontroller sırasında badem bahçelerinin genel durumu gözden geçirildi ve üreticilerle bir araya gelinerek bilgilendirme yapıldı.

kontrollerde öne çıkan konular:

Çalışmalarda, bahçelerin bakım durumu, ağaç sağlığı ve hasat zamanına ilişkin değerlendirmeler gerçekleştirildi. Ekipler, özellikle ürün kayıplarının önlenmesi ve badem kalitesinin korunmasına yönelik tespitlerde bulundu.

üreticilere verilen tavsiyeler:

Tarım uzmanları üreticilere; hasat sırasında doğru toplama yöntemleri uygulama, ürünleri uygun koşullarda muhafaza etme ve kaliteyi koruyacak taşıma önlemlerini alma konularında önerilerde bulundu. Ayrıca hasat döneminde dikkat edilmesi gereken hijyen ve depolama şartları hakkında bilgiler paylaşıldı.

saha çalışmaları ve bilgilendirme süreci:

Ağın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üreticilerin bilinçli ve kaliteli üretim yapmalarına katkı sağlamak amacıyla saha çalışmalarının ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini bildirdi.

AĞIN’DA BADEM ÜRETİM ALANLARINDA İNCELEME

AĞIN’DA BADEM ÜRETİM ALANLARINDA İNCELEME

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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