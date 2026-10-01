Van'da ani sağanak sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı

Van'da aniden bastıran sağanak yağış, kentte kısa süreliğine hayatı olumsuz etkiledi. Birçok cadde ve sokak suyla kaplanırken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı ve yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş yerlerine ve bina girişlerine sığındı.

etkiler ve gözlemler:

Yağmurun kısa sürede yoğunlaşması sonucunda bazı arterlerde su birikintileri oluştu; trafikte aksamalar ve yavaşlamalar kaydedildi. Vatandaşlar özellikle ani yağış sırasında korunak aradı, iş yerleri ve apartman girişleri geçici olarak barınma alanı haline geldi.

meteorolojiden yapılan uyarı:

Meteoroloji 14. Van Bölge Müdürlüğü açıklamasında bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olacağı belirtildi. Kurum, Bitlis çevreleri ile Muş merkez ve batı (Varto, Korkut ve Hasköy) ilçelerinin kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olmasının beklendiğini bildirdi.

Açıklamada ayrıca hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden orta, yağış anında zaman zaman kuvvetli rüzgar şeklinde eseceği ve sabah saatlerinden itibaren bazı ilçelerde kuvvetli yağış ihtimalinin bulunduğu ifade edildi. Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.

VAN’DA ANİDEN BASTIRAN SAĞANAK YAĞIŞ, KENTTE KISA SÜRELİĞİNE HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ.