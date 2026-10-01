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Ayı, Munzur Vadisi'nde köpeklerin havlamasına aldırış etmeden yemeğini yedi

Tunceli Munzur Vadisi Halbori Gözeleri'nde kamp yapanların kaydettiği görüntülerde, bir ayı köpeklerin havlamasına aldırmadan yiyeceğini sakinlikle yiyor.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 11:08

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EDİTÖR: Aslı Han

Ayı, Munzur Vadisi'nde köpeklerin havlamasına aldırış etmeden yemeğini yedi

Görüntüler kamp alanında kaydedildi:

Tunceli Munzur Vadisi'nde bulunan Halbori Gözeleri'nde kamp yapan vatandaşlar gece saatlerinde sıra dışı bir anla karşılaştı. Kamp alanına gelen bir ayı, çevresindeki köpeklerin sürekli havlamasına aldırış etmeden sakin bir şekilde yiyeceğini yemeye devam etti.

O anlar, kampçılardan birinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde ayının köpeklerle aynı ortamda bulunduğu, köpeklerin havlamalarının ayının davranışını değiştirmediği görülüyor. Kayıtlarda ayının gerginlik göstermeden yemeğine odaklandığı dikkat çekiyor.

Bölge sakinlerinin gözlemleri:

Bölgede yaşayanlar, ayıyı daha önce de gördüklerini ifade ederek hayvanın insanlara alışkın olduğunu belirtti. Yerel kaynaklar, ayının zaman zaman yaşam alanlarına yakın noktalarda görüldüğünü ve bu nedenle kampçılar ile bölge sakinlerinin tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

Görüntüler, vahşi yaşam ile insan etkinliklerinin kesiştiği alanlarda karşılaşılan alışılmış dışı anlara dair somut bir örnek sunuyor. Kampçılar tarafından kaydedilen kayıt, bölgedeki gözlemlerin doğrulanmasına katkı sağladı ve sosyal medyada ilgi gördü.

TUNCELİ&#039;DE KÖPEKLERİN HAVLAMASINA ALDIRMADAN SAKİNCE YEMEĞİNİ YİYEN AYININ RAHAT TAVRI CEP...

TUNCELİ'DE KÖPEKLERİN HAVLAMASINA ALDIRMADAN SAKİNCE YEMEĞİNİ YİYEN AYININ RAHAT TAVRI CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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