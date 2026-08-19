Ahlat'ta tarihi mirası koruma amaçlı kapsamlı güvenlik denetimleri

Denetim kapsamı:

Bitlis’in Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki tarihi kümbetler başta olmak üzere çok sayıda noktada denetim ve kontrollerini yoğunlaştırdı. Polis ekipleri, hem ziyaretçi güvenliğini sağlamak hem de kültürel mirasın korunmasına destek olmak amacıyla sahada görünürlüğü artırdı.

Uygulamalar, umuma açık yerler ve güvenlik açısından kontrolü gerekli bölgeleri kapsayacak şekilde planlandı; ekiplerin denetimlerde mevzuata aykırı durumların tespiti ve gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik adımlar attığı belirtildi.

Kaymakamlık açıklaması:

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "İlçemizde kamu düzeninin, genel güvenlik ve asayişin temini ile vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin korunması amacıyla ‘Umuma açık yerler ile tarihi ve kültürel alanlar ve güvenlik açısından kontrolü gerekli bölgelerde’ denetim ve kontrollerimiz devam etmektedir. Kaymakamımızın talimatıyla kolluk kuvvetlerimizin koordinasyonu içerisinde yürütülen önleyici tedbir çalışmaları kapsamında, mevzuata aykırı durumların tespiti ve gerekli tedbirlerin alınmasının yanı sıra kamu düzenini ve vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit edebilecek olumsuzlukların önlenmesine yönelik denetimler titizlikle sürdürülmektedir. İlçemizin her noktasında huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir."

Yetkililer, denetimlerin hem kısa vadeli güvenlik ihtiyaçlarını karşılamayı hem de ziyaretçi ve yerel halkın güven duygusunu pekiştirmeyi amaçladığını vurguladı. Denetimler, kaymakamlık ile kolluk kuvvetleri arasındaki koordinasyonla sürdürülmeye devam edecek.

BİTLİS’İN AHLAT İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN TARİHİ VE KÜLTÜREL ALANLARDA DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ.