Atakent civarında aniden yola çıkan eşek kazaya sebep oldu

kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgiye göre kaza, Adıyaman-Şanlıurfa karayolu üzerinde, Atakent köyü civarında meydana geldi. Karayolunda seyir halinde olan bir otomobilin önüne aniden bir eşek çıktığı belirtildi.

Sürücünün ani engellemeye rağmen çarpışmayı önleyememesi üzerine araç ile hayvan temas etti; olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.

oluşan zarar ve sonuçlar:

Çarpmanın etkisiyle eşek olay yerinde telef oldu. Kazada otomobilde maddi hasar meydana geldi, kazayla ilgili başka can kaybı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı.

Bölgede başıboş hayvanların yola çıkmasının trafik güvenliğini tehlikeye attığı; sürücülerin özellikle kırsal kesimlerde dikkatli olması gerektiği vurgulanabilir.

ADIYAMAN’DA, ANİDEN KARAYOLUNA ÇIKAN BAŞIBOŞ BİR EŞEK KAZAYA NEDEN OLDU. KAZADA EŞEK TELEF OLDU.