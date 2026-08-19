Gaziantep'te milletvekili Melih Meriç'in bıçaklandığı iddiasında 5 gözaltı

olayın ayrıntıları:

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi İbni Sina Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç ile eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı S.A.K. arasında bir ziyaret sırasında tartışma çıktığı belirtildi. Tartışmanın ardından S.A.K.'nin Meriç'e bıçakla saldırdığı iddia edildi.

saldırı ve müdahale:

Saldırıda yaralanan Milletvekili Meriç, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Olay yerindeki görgü tanıklarının ifadelerine göre müdahale kısa sürede gerçekleştirildi.

gözaltılar ve soruşturma:

Emniyet güçlerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen S.A.K. ile olay yerinden ayrılan özel araç şoförü A.Ç., araç değişiminden sonra bindiği ticari araç şoförü E.D., şüphelinin yakını H.K. ve olay yerinde bulunan özel güvenlik görevlisi R.Ç. olmak üzere toplam 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği ve olayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, soruşturmanın seyrine göre ek açıklama yapılacağını belirtti ve olayla ilgili teknik ve delil toplama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

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