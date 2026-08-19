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Akyazı'da çarpışma sonucu suv yan yattı: biri ağır, biri bebek toplam 7 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Yeniorman Mahallesi'nde hafif ticari araçla çarpışan suv'un yan yatması sonucu biri ağır, biri bebek olmak üzere 7 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 00:38

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Akyazı'da çarpışma sonucu suv yan yattı: biri ağır, biri bebek toplam 7 yaralı

Akyazı'da kaza: 7 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesi Yeniorman Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında, bir hafif ticari araç ile suv tarzı araç çarpıştı. Çarpışma sonucunda suv'un yan yatmasıyla her iki araçta bulunan kişiler yaralandı. Olay yerinden edinilen bilgilere göre kaza, bölgedeki trafik akışını da olumsuz etkiledi.

Kaza ayrıntıları ve araç bilgileri:

Kaza, H.S. (50) idaresindeki 54 HS 788 plakalı suv ile M.U. (46) idaresindeki 41 YK 599 plakalı hafif ticari aracın çarpışması sonucu gerçekleşti. Çarpışmanın etkisiyle suv yan yatarken, araçlarda bulunan toplam 7 kişi yaralandı.

Yaralılar ve müdahale:

Yaralananlar arasında H.S. (50), Y.Y. (25), M.Y. (2), A.I. (70), S.I. (72), M.U. ve S.S. (15) bulunuyor. Yaralılardan M.U.'nun hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Olay ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi; araçta sıkışan 5 kişi itfaiyenin çalışmasıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar çevre hastanelere sevk edilip tedavi altına alındı. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

SAKARYA’NIN AKYAZI İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİLİN...

SAKARYA’NIN AKYAZI İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI NETİCESİNDE 1’İ AĞIR, 1'İ BEBEK OLMAK ÜZERE TOPLAM 7 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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