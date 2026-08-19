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Taşoluk girişinde çarpışma: 6'sı çocuk 11 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Taşoluk beldesi girişinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 6'sı çocuk 11 kişi yaralandı; yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 00:43

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Taşoluk girişinde çarpışma: 6'sı çocuk 11 kişi yaralandı

kaza yeri ve araçlar:

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk beldesi girişinde meydana gelen kazada, plakaları 42 HVD 29 olan bir kamyonet ile 07 CCH 526 plakalı bir otomobil çarpıştı. Sürücülerin kimlikleri henüz tespit edilmedi.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunanlar arasında 6'sı çocuk olmak üzere toplam 11 kişi yaralandı. Olayın oluş şekli ve kazanın kesin sebepleri yetkililerce yapılan ilk değerlendirmelerde araştırılıyor.

müdahale ve inceleme:

Kaza sonrası çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere nakledildi. Yaralıların tedavi süreci ve sağlık durumlarına ilişkin resmi bilgiler kurumlar tarafından paylaşılacak.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı; olay yerinde delil ve ifade toplama çalışmaları yürütülüyor. Yetkililer; hız, yol koşulları, araçların teknik durumu ve sürücü faktörleri başta olmak üzere farklı ihtimalleri değerlendiriyor.

Güvenlik ve trafik akışı açısından bölgedeki sürücülerin dikkatli olması, yetkililerin yönlendirmelerine uyması istendi. Jandarma ve ilgili birimler soruşturmayı tamamladıktan sonra kazanın nedeniyle ilgili detaylı açıklama yapacak.

AFYONKARAHİSAR&#039;DA KAMYONET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 6&#039;SI...

AFYONKARAHİSAR'DA KAMYONET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 6'SI ÇOCUK 11 KİŞİYİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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