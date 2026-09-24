Dolar 48,8519 +0,04%
Euro 55,7554 +0,17%
Bist 13.209,64 -0,32%
Altın Gram 6.780,38 -0,03%
EUR/USD 1,1393 +0,05%
Brent Petrol 98,26 +0,14%
--°

Ahşaptan günlük yaşama uzanan el işi: kaşık oymacılığında yeni yorumlar

Kütahya'da Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı İbrahim Ethem Kandemir, el yapımı ahşap kaşıkları geleneksel tekniklerle günümüz kullanımına uyarlıyor.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 09:39

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Ahşaptan günlük yaşama uzanan el işi: kaşık oymacılığında yeni yorumlar

Geleneksel formlar, çağdaş ihtiyaçlara uyarlanıyor:

Kütahya merkezli sanatçı İbrahim Ethem Kandemir, Kültür ve Turizm Bakanlığı kayıtlı ahşap kaşık oyma sanatını yaşatırken formları güncelleyerek günlük kullanıma uygun hale getiriyor. El emeğiyle şekillenen kaşıklar, geçmişten gelen izleri taşırken aynı zamanda modern mutfak ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yeniden tasarlanıyor. Kandemir bu yaklaşımı, "Kültür Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı olarak ahşap kaşık oyma sanatçısıyım. Sanatımı geleneksel sanatımızla birleştiriyorum. Aynı zamanda burada görmüş olduğunuz gibi birçok kaşığı güncel formuyla birleştirerek aslında buradaki insanlara hizmet ediyorum" sözleriyle özetliyor.

Çeşitlilik ve kullanım farkları:

Atölyede yalnızca klasik yemek kaşıkları üretilmiyor; ürün yelpazesi kahve kavanozu kaşıklarından tatlı ve çocuk kaşığına, tuz ve baharat kaşıklarından yuvarlak kavanoz kaşıklarına kadar uzanıyor. Kandemir, "Yemek kaşıklarından tutun da kahve kavanozu kaşıklarına, tatlı kaşıklarına, çocuk kaşıklarına, tuz kaşıklarına, baharat kaşıklarına kadar birçok çeşitte çalışıyorum. Geleneksel sanatımızda da olan yuvarlak kaşıkları ise daha çok kavanoz kaşıkları olarak çalışmaktayız" diyerek çeşitliliğe dikkat çekiyor. Ürünlerde ahabın doğal yapısı ön planda tutuluyor ve formlar, kullanım amacına göre yeniden yorumlanıyor. Metal ve ahşap kaşıklar arasındaki deneyim farkına da vurgu yapan Kandemir, "Metal kaşık sizin ağzınızı yakarken, tahta kaşık sizin ağzınızı yakmaz" ifadeleriyle ahşabın avantajlarını açıklıyor.

Sergiler, tanıtım ve gelecek hedefleri:

Kandemir eserlerini Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli kentlerinde sergiledi; Kütahya'daki Yaşayan Miras Şöleni'nde de üretimini ve sanatını tanıtmak için yer aldı. "Ankara’da çeşitli sergiler yaptım. Türkiye’nin birçok noktasında da çeşitli sergiler yaptım. Burada da hem sergi hem de aynı zamanda bu ürünü tanıtmak için Kütahya’da bulunuyorum" diyen sanatçı, geleneksel üretim yöntemlerinin korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine vurgu yapıyor. Kandemir'in hedefi bu el sanatını yurt dışında da temsil etmek: "Hedefim bu ürünleri aynı zamanda Türkiye’de tanıtabildiğim gibi yurt dışında da temsil etmek. Bakanlığımızın bir sanatçısı olarak yurt dışında da bu işi tanıtabilmek." Bu amaç doğrultusunda eserlerin hem estetik hem de işlevsel boyutları öncelikli tutuluyor.

AHŞAP KAŞIK OYMA SANATÇISI İBRAHİM ETHEM KANDEMİR, GELENEKSEL SANATI GÜNÜMÜZ FORMLARIYLA...

AHŞAP KAŞIK OYMA SANATÇISI İBRAHİM ETHEM KANDEMİR, GELENEKSEL SANATI GÜNÜMÜZ FORMLARIYLA BULUŞTURUYOR

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erzurum’da gün yüzüne çıkan Ahi Toman Baba kümbeti
images

Kültürpark’ta İZKİTAP-8: kuşakları buluşturan söyleşiler ve hatıratlar
images

Okuma yolculuğunun sarı kahramanı: Cin Ali Müzesi çocuklukları canlandırıyor
images

İnkaya mağarasında 86 bin yıllık yaşam izleri e-DNA ile aydınlatılacak

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yahşihan operasyonunda 31 şüpheli gözaltına alındı

Tarihi İskenderun lisesi yeniden eğitime hazırlanıyor

Jandarma, 300 kilo fıstığın peşini bırakmadı ve zanlıları fabrikada yakaladı

Kapadokya Japonya’da ziyaretçilerin ilgisini topladı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği