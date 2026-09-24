Ahşaptan günlük yaşama uzanan el işi: kaşık oymacılığında yeni yorumlar

Geleneksel formlar, çağdaş ihtiyaçlara uyarlanıyor:

Kütahya merkezli sanatçı İbrahim Ethem Kandemir, Kültür ve Turizm Bakanlığı kayıtlı ahşap kaşık oyma sanatını yaşatırken formları güncelleyerek günlük kullanıma uygun hale getiriyor. El emeğiyle şekillenen kaşıklar, geçmişten gelen izleri taşırken aynı zamanda modern mutfak ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yeniden tasarlanıyor. Kandemir bu yaklaşımı, "Kültür Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı olarak ahşap kaşık oyma sanatçısıyım. Sanatımı geleneksel sanatımızla birleştiriyorum. Aynı zamanda burada görmüş olduğunuz gibi birçok kaşığı güncel formuyla birleştirerek aslında buradaki insanlara hizmet ediyorum" sözleriyle özetliyor.

Çeşitlilik ve kullanım farkları:

Atölyede yalnızca klasik yemek kaşıkları üretilmiyor; ürün yelpazesi kahve kavanozu kaşıklarından tatlı ve çocuk kaşığına, tuz ve baharat kaşıklarından yuvarlak kavanoz kaşıklarına kadar uzanıyor. Kandemir, "Yemek kaşıklarından tutun da kahve kavanozu kaşıklarına, tatlı kaşıklarına, çocuk kaşıklarına, tuz kaşıklarına, baharat kaşıklarına kadar birçok çeşitte çalışıyorum. Geleneksel sanatımızda da olan yuvarlak kaşıkları ise daha çok kavanoz kaşıkları olarak çalışmaktayız" diyerek çeşitliliğe dikkat çekiyor. Ürünlerde ahabın doğal yapısı ön planda tutuluyor ve formlar, kullanım amacına göre yeniden yorumlanıyor. Metal ve ahşap kaşıklar arasındaki deneyim farkına da vurgu yapan Kandemir, "Metal kaşık sizin ağzınızı yakarken, tahta kaşık sizin ağzınızı yakmaz" ifadeleriyle ahşabın avantajlarını açıklıyor.

Sergiler, tanıtım ve gelecek hedefleri:

Kandemir eserlerini Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli kentlerinde sergiledi; Kütahya'daki Yaşayan Miras Şöleni'nde de üretimini ve sanatını tanıtmak için yer aldı. "Ankara’da çeşitli sergiler yaptım. Türkiye’nin birçok noktasında da çeşitli sergiler yaptım. Burada da hem sergi hem de aynı zamanda bu ürünü tanıtmak için Kütahya’da bulunuyorum" diyen sanatçı, geleneksel üretim yöntemlerinin korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine vurgu yapıyor. Kandemir'in hedefi bu el sanatını yurt dışında da temsil etmek: "Hedefim bu ürünleri aynı zamanda Türkiye’de tanıtabildiğim gibi yurt dışında da temsil etmek. Bakanlığımızın bir sanatçısı olarak yurt dışında da bu işi tanıtabilmek." Bu amaç doğrultusunda eserlerin hem estetik hem de işlevsel boyutları öncelikli tutuluyor.

AHŞAP KAŞIK OYMA SANATÇISI İBRAHİM ETHEM KANDEMİR, GELENEKSEL SANATI GÜNÜMÜZ FORMLARIYLA BULUŞTURUYOR