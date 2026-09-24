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Maltepe'nin sinema hafızası kitapla belgelendi

Savaş Güller'in 310 sayfalık Sinema Perdelerindeki Maltepe kitabı, ilçenin tarihini anlatıyor ve Maltepe'de çekilen 24 filmin mekânsal analizlerini sunuyor.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 10:04

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Maltepe'nin sinema hafızası kitapla belgelendi

Maltepe'nin sinema hafızası kitapla kayda geçti

Maltepe özelinde sinema belleğini ilk kez kapsamlı biçimde belgeleyen eser yayımlandı. Gazeteci yazar Savaş Güller tarafından hazırlanan 'Sinema Perdelerindeki Maltepe (Maltepe’de Çekilen Filmler)', Lando Yayınları etiketiyle yayımlandı ve 310 sayfa olarak okura sunuldu. Kitap, yalnızca ilçede çekilen filmleri listelemekle kalmıyor; Maltepe’nin tarihî ve doğal dokusunu da sinemanın izleğiyle ilişkilendiriyor.

Kitabın kapsamı ve öne çıkan mekânlar:

Kitap, okuyucuyu önce Maltepe’nin kuruluşu ve tarihsel önemine dair bir çerçeveyle karşılıyor. İlk belediyenin kuruluşu ve Maltepe'nin Doğu Roma ile Bizans dönemindeki yerinin altı çiziliyor. Metin, ilçenin kimliğini şekillendiren mekânları detaylandırıyor; Bakireler Anıtı, Süreyyapaşa Hastanesi, Süreyyapaşa Gözlem Kulesi, Tarihi Yalı Hamamı ve Beşçeşmeler gibi noktalar hem tarihsel hem de sinematik bağlamda ele alınıyor.

İlçede sinema çevresinde yaşanan tartışmalar, yerel sanatçıların rolleri ve bellekte derin izler bırakan olaylar da kitapta yer buluyor. Özellikle Neşe Sineması'nın çökmesi olayı, Maltepe hafızasında bıraktığı iz açısından ayrıntılı bir biçimde değerlendiriliyor.

24 filmin izinde: geçmişten güncele

Kitabın son bölümünde Maltepe'nin sokaklarında, mahallelerinde ve sembolik mekânlarında iz sürülüyor. Çalışma 1932 tarihli, Muhsin Ertuğrul imzalı Bir Millet Uyanıyor'dan başlayıp 2024 yapımı Ölü Mevsim'e kadar uzanan 24 film'i mekânsal ve konu analizleriyle ele alıyor. Her filmin ilçedeki çekim mekânları, sahne kurgusu ve yerel bağlamla ilişkisi ayrıntılı anlatılıyor.

Kitap, Maltepe’yi tanımayanlara ilçeyi tanıtıcı bir kaynak işlevi de görüyor; sinema üzerinden kentin kimliğine dair çıkarımlarda bulunuyor ve bölgenin kültürel mirasını kayıt altına alıyor.

Tanıtım sürecinde eser, 12-20 Eylül tarihlerinde düzenlenen ve bu yıl şair Ahmet Telli anısına yapılan 2. Maltepe Kitap Günleri kapsamında okurlarla buluştu. Etkinlikte, Yeşilçam filmlerinden seçkilerden oluşan bir sergi açıldı; ayrıca kitabın tanıtımı için Savaş Güller, Belgesel Sinemacılar Derneği Başkanı Bahriye Kabadayı ve sinema tarihçisi Doğuşcan Göker katılımıyla bir söyleşi düzenlendi.

Kitap önümüzdeki günlerde çeşitli online kitap satış platformlarında satışa sunulacak ve Maltepe'nin sinema tarihine ilişkin kaynak eksikliğini gidermeyi hedefliyor.

&quot;2. MALTEPE KİTAP GÜNLERİ&quot;NDE KİTABIN TANITIMI YAPILDI

"2. MALTEPE KİTAP GÜNLERİ"NDE KİTABIN TANITIMI YAPILDI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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