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Bartın Üniversitesi ÖSYM ile yükseköğretimde iş birliği fırsatlarını değerlendirdi

Bartın Üniversitesi Rektörü Ahmet Akkaya, ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy’u ziyaret ederek yükseköğretimde kurumlar arası iş birliği ve BARÜ hazırlıklarını paylaştı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 10:23

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Bartın Üniversitesi ÖSYM ile yükseköğretimde iş birliği fırsatlarını değerlendirdi

ziyaretin gündemi:

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy’u makamında ziyaret etti. Görüşmede yükseköğretim alanındaki güncel gelişmeler, eğitim-öğretim süreçleri ve üniversitenin yürüttüğü çalışmalar ele alındı.

Rektör Akkaya, BARÜ’de sürdürülen akademik faaliyetler, toplumsal sorumluluk projeleri ve üniversitenin yeni eğitim-öğretim yılına yönelik hazırlıkları hakkında bilgi verdi. Ziyarette, eğitim kalitesinin artırılması ve öğrenci odaklı uygulamaların güçlendirilmesi gibi konuların öncelikli olduğu vurgulandı.

kurumlar arası iş birlikleri ve değerlendirmeler:

Görüşmede, yükseköğretim alanında yürütülen çalışmaların kurumlar arası iş birlikleriyle daha etkin hale geleceği konusunda mutabık kalındı. Prof. Dr. Ahmet Akkaya, BARÜ’nün proje ve sosyal sorumluluk faaliyetlerinin paylaşılmasının yanı sıra, ortak çalışma imkanlarının geliştirilmesine yönelik beklentilerini dile getirdi.

Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek gösterilen yakın ilgi ve bilgilendirme için Rektör Akkaya’ya teşekkür etti. Taraflar, önümüzdeki dönemde iletişimin sürdürülmesi ve somut iş birliği adımlarının atılması konusunda görüş birliğine vardı.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. AHMET AKKAYA; ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ...

BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. AHMET AKKAYA; ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ (ÖSYM) BAŞKANI PROF. DR. BAYRAM ALİ ERSOY’U ZİYARET ETTİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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