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Tuzla'da Göçebe Tuvaller'le uluslararası sanat köprüsü kuruldu

Tuzla Belediyesi ve Uluslararası Bağımsız Sanatçılar Topluluğu'nun Göçebe Tuvaller projesi, 6 ülkeden 32 sanatçının eserlerini Tuzla'da sergiledi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 10:03

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Tuzla'da Göçebe Tuvaller'le uluslararası sanat köprüsü kuruldu

Tuzla'da Göçebe Tuvaller sergisi sanatseverlerle buluştu

Tuzla Belediyesi ile Uluslararası Bağımsız Sanatçılar Topluluğu iş birliğinde gerçekleştirilen 'Göçebe Tuvaller' projesi, kentin tarihi, kültürel ve doğal dokusunu uluslararası bir sanat platformuna taşıdı. Proje, farklı coğrafyalardan gelen sanatçıların yerel atmosferle kurduğu bağa odaklandı.

Sergi açılışı ve katılımcılar:

Proje kapsamında ilk etkinlik 19 Eylül'de Tuzla Kent Müzesi'nde düzenlenen sergiyle start aldı. Sergide, 6 ülkeden 32 sanatçı'nın yaklaşık 40 eseri sanatseverlerle buluştu. Farklı dil, teknik ve bakış açılarından gelen çalışmalar, Tuzla'nın tarihine ve doğasına dair özgün okumalar sundu.

Sergi, kentin yerel izleyicisini uluslararası üretimlerle buluşturarak, sanatın mekânla etkileşimini görünür kıldı. Katılımcıların eserleri; kent belleği, kıyı yaşamı ve doğal peyzajdan esinlenmiş anlatılar içeriyordu.

Açık hava çalıştayı ve 'Göç Aşı' ritüeli:

İkinci aşama 20-21 Eylül tarihlerinde Antik Mendirek'te gerçekleştirilen açık hava çalıştayıyla devam etti. Uluslararası sanatçılar, denizle iç içe ortamı, tarihi dokuyu ve kent atmosferini gözlemleyerek açık havada üretim yaptı. Çalıştay, hem üretim sürecini kamuyla paylaşma hem de sanatçıların birbirleriyle yöntemsel etkileşim kurmasına olanak verdi.

Projenin finalinde uygulanan 'Göç Aşı' ritüeli, organizatörlerin sanatın estetik boyutunun ötesinde çevresel sorumluluğa da vurgu yapmak istediğini gösterdi. Ritüel, doğayla kurulan ilişkinin sanat aracılığıyla yeniden anlamlandırılmasına dikkat çekti.

Av. Eren Ali Bingöl, Tuzla Belediye Başkanı olarak projenin kent yaşamına katkısını vurguladı: sanatın tarih ve doğa ile buluşmasının önemine değinerek, farklı coğrafyalardan gelen sanatçıların komşularla bir araya gelmesinin kent kültürünü zenginleştirdiğini belirtti. Belediye, bu tür kültür-sanat buluşmalarını sürdürmeyi hedefliyor.

Göçebe Tuvaller projesi, hem mekanla kurulan diyalog hem de uluslararası sanatçılar arası etkileşim bağlamında Tuzla'da kalıcı izler bırakmayı amaçlıyor.

TUZLA BELEDİYESİ’NİN, ULUSLARARASI BAĞIMSIZ SANATÇILAR TOPLULUĞU İLE İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDE...

TUZLA BELEDİYESİ’NİN, ULUSLARARASI BAĞIMSIZ SANATÇILAR TOPLULUĞU İLE İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ "GÖÇEBE TUVALLER" PROJESİ, FARKLI ÜLKELERDEN SANATÇILARI TUZLA’NIN TARİHİ, KÜLTÜREL VE DOĞAL DOKUSUYLA BULUŞTURDU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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