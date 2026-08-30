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Uzungöl'de ikinci taşkın Klazomat yolunu kapattı, turistler mahsur kaldı

Uzungöl'de Koşon Deresi'nin gün içindeki ikinci taşkını Klazomat yolunu kapattı; bazı araçlar zarar gördü, turistler derenin karşısında mahsur kaldı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 15:26

GÜNCELLEME: 30 Ağustos 2026 - 15:35

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EDİTÖR: Aslı Han

Uzungöl'de ikinci taşkın Klazomat yolunu kapattı, turistler mahsur kaldı

Uzungöl'de ikinci taşkın:

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de, Koşon Deresi'nin gün içinde ikinci kez taşması bölgedeki yaşamı olumsuz etkiledi. Dün akşamdan itibaren etkili olan yoğun yağışların ardından kısa süreli sakinleşme yaşanmış, DSİ ekiplerinin menfez açma ve temizlik çalışmaları başlamıştı. Ancak bugün öğle saatlerinden itibaren yağışın yeniden şiddetini artırmasıyla dere debisi tekrar yükseldi ve çalışma sürecinde ikinci taşkın ortaya çıktı.

Taşkının nedenleri ve anlık etkiler:

Yağışların ani güçlenmesiyle Koşon Deresi'ndeki su seviyesinin hızla yükselmesi taşkına yol açtı. Taşkın sonucu bölgede maddi hasar oluştu ve bazı araçlar zarar gördü. Uzungöl'e ulaşım noktalarından biri olan Klazomat bölgesinde yolun kapanması nedeniyle çok sayıda turist derenin karşı tarafında mahsur kaldı; turistlerin yolu yeniden açılmasını beklediği öğrenildi.

Müdahale ekipleri ve ulaşım çalışmaları:

Bölgede AFAD, DSİ, Çaykara Belediyesi ve jandarma ekipleri yoğun çalışma yürütüyor. İş makineleriyle dere yatağında biriken malzemeler temizlenirken, jandarma riskli bölgelere geçişlere güvenlik gerekçesiyle izin vermiyor. Yetkililer, Koşon Deresi çevresinde yaşayan vatandaşları ve bölgeyi ziyaret eden turistleri dere yatağından ve taşkın riski bulunan alanlardan uzak durmaları konusunda uyardı. Ulaşımın yeniden sağlanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

TRABZON’UN DÜNYACA ÜNLÜ TURİZM MERKEZİ UZUNGÖL’DE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE KOŞON...

TRABZON’UN DÜNYACA ÜNLÜ TURİZM MERKEZİ UZUNGÖL’DE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE KOŞON DERESİ’NDE GÜN İÇERİSİNDE İKİNCİ KEZ TAŞKIN MEYDANA GELDİ. TAŞKINDA BAZI ARAÇLAR ZARAR GÖRÜRKEN, ÇOK SAYIDA TURİST DERENİN KARŞI TARAFINDA MAHSUR KALDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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