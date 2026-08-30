Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Girne açıklarında katamaranın batışı: Üstel sahada olduklarını açıkladı

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan katamaranla ilgili 258 yolcu ve 8 mürettebat bulunduğunu; can kayıpları ve yaralılar olduğunu açıkladı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 15:23

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Girne açıklarında katamaranın batışı: Üstel sahada olduklarını açıkladı

Girne açıklarında katamaran battı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) katamaran tipi yolcu gemisinin Girne açıklarında alabora olmasıyla arama kurtarma çalışmaları yoğun şekilde sürüyor. Olayın ardından Girne Limanı'na gelen KKTC Başbakanı Ünal Üstel, yetkililerle sahada incelemelerde bulundu ve başlangıç bilgilerini paylaştı.

kayıplar ve gemideki yolcu sayısı:

Başbakan Üstel, kazada gemide 258 yolcu ve 8 mürettebat bulunduğunu söyledi. Geminin Girne Limanı'na yaklaşık 7 kilometre açıkta alabora olduğu bildirildi. Olayla ilgili ilk bilgiler, can kayıpları ve yaralıların olduğunu işaret ediyor.

kurtarma operasyonu ve yetkililerin açıklamaları:

Üstel, Sivil Savunma, Sahil Güvenlik ve diğer kurumların seferber edildiğini belirterek, "Çok üzgünüz can kayıplarımız ve yaralılarımız var. Tüm imkanlarımızla sahadayız. Detaylı bilgilendirmeyi anbean kamuoyu ile paylaşacağız" dedi. Yetkililer arama kurtarma çalışmalarının kesintisiz sürdüğünü ve tüm kaynakların olay yerinde yoğunlaştırıldığını ifade etti.

Operasyon kapsamında denizde ve kıyıda arama faaliyetleri devam ederken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale ediyor ve hastaneler acil durum birimleriyle hazırlıklarını sürdürüyor. Resmi kurumlar, olayla ilgili detayların netleşmesiyle birlikte kamuoyunu düzenli olarak bilgilendireceklerini açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, gemi kazasının ardından geldiği Girne...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, gemi kazasının ardından geldiği Girne Limanı'nda yaptığı açıklamada, "Çok üzgünüz can kayıplarımız ve yaralılarımız var. Tüm imkanlarımızla sahadayız" dedi.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Fatih'te aile dramı: emekli polis memurunun eşi ve çocuğu hayatını kaybetti
images

Uzungöl'de yağış sonrası Koşon Deresi yeniden taştı
images

Kız isteme töreninde meşale elinde patladı: Kulu'da bir kişi tedaviye alındı
images

Kırmızı ışık ihlali Beylikdüzü'nde kamyonun devrilmesine neden oldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tekirdağ’da halk TCG Enez ile deniz gücünü yakından tanıdı

MTSO'da yönetim şeffaflığı ve dijital avantaj sözü

İki ülkenin ezgisi: Pakistan'dan 30 ağustos'a özel video

Tekirdağ sahillerinde TCG Enez ile bayram buluşması

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor