Malinovskyi'nin dizindeki ödem kadrodan çıkarılmasına neden oldu

Trabzonspor'dan sağlık raporu

Trabzonspor kulübü, oyuncusu Ruslan Malinovskyi ile ilgili resmi bir açıklama yayınladı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda futbolcunun dizinde bir sağlık sorunu tespit edildi.

MR'da yumuşak doku ve kemik ödemi saptandı:

Kulüp açıklamasında, Ukraynalı futbolcunun sol diz iç kısmında darbeye bağlı ağrı şikâyeti nedeniyle muayene ve MR görüntülemesi yapıldığı belirtilerek, yaygın yumuşak doku ve kemik ödemi tespit edildiği bildirildi.

Tedaviye başlandı, maç kadrosundan çıkarıldı:

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir yapılan muayene ve görüntüleme sonuçlarını değerlendirerek tedavinin sağlık ekibi tarafından başlatıldığını açıkladı. Malinovskyi, yarın Amed Sportif Faaliyetler ile oynanacak karşılaşmanın maç kadrosundan çıkarıldı.

Kulüp, oyuncunun takip ve tedavi süreçlerinin sağlık ekibi koordinasyonunda sürdürüleceğini duyurdu.

TRABZONSPOR’DA RUSLAN MALİNOVSKYİ’NİN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ KULÜP TARAFINDAN AÇIKLAMA YAPILDI. UKRAYNALI FUTBOLCUNUN SOL DİZİNDE DARBEYE BAĞLI AĞRI NEDENİYLE YAPILAN KONTROLLERİNDE YUMUŞAK DOKU VE KEMİK ÖDEMİ TESPİT EDİLDİ.