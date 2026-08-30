Kırmızı ışık ihlali Beylikdüzü'nde kamyonun devrilmesine neden oldu

Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda sabah saatlerinde yaşanan kazada, kırmızı ışık ihlali yapan bir otomobil ile karşı yönden gelen bir kamyonun çarpışması sonucu kamyon devrildi. Olayda iki sürücünün de hafif yaralandığı belirtildi.

Kaza anı ve güvenlik kamerası görüntüleri:

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin kırmızı ışıkta kavşağa girdiği ve bu sırada karşı yönden gelen kamyona çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle kamyonun devrildiği an net biçimde kaydedildi; görüntüler kazanın oluş biçimini ve çarpışmanın şiddetini açıkça ortaya koyuyor.

Olayın sonuçları ve trafik güvenliği:

Kaza nedeniyle iki sürücünün hafif şekilde yaralandığı bilgisi verilirken, olay yerinde yaşanan devrilme nedeniyle olası daha büyük yaralanmaların önlendiği anlaşılıyor. Bu tür vakalar, kavşaklardaki kırmızı ışık ihlallerinin trafik güvenliğini nasıl tehdit ettiğini gösteriyor ve sürücülerin dikkatli olması gerektiğini hatırlatıyor.

Yetkililerce yapılacak incelemeler ve delil değerlendirmesi sonrası olayın tüm ayrıntıları netlik kazanacak; güvenlik kamerası kayıtları kazanın seyrini belgeleyen önemli bir kaynak oldu.

BEYLİKDÜZÜ’NDE KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPAN SÜRÜCÜNÜN ÇARPTIĞI KAMYON DEVRİLDİ. O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.