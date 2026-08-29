Aile tarafından bulunan genç, iddiaya göre evde bıçakla tehdit etti

Aile tarafından bulunan genç, iddiaya göre evde tehditte bulundu

Adıyaman'ın Karapınar Mahallesi'nde yaşayan ailenin yaklaşık 5 gündür haber alamadığı Berkay Süren, aile üyeleri tarafından bulunduğu ve eve getirildiği sırada yakınlarına bıçak çekmekle suçlandı. Aile fertleri, Süren'in madde etkisinde olduğunu ve bu nedenle kendilerini tehdit ettiğini öne sürdü.

Olayın gelişimi

İddiaya göre aile, uzun süredir haber alamadıkları Berkay Süren'i bulup evlerine getirdikten kısa süre sonra durumun kontrolden çıktığını belirtti. Aile üyelerinin anlattıklarında, Süren'in üzerindeki davranış değişiklikleri ve elindeki bıçak nedeniyle korku yaşandığı ifade edildi. Olayın ardından genç, evden çıkıp tekrar kayıplara karıştı.

Polis müdahalesi ve soruşturma

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, mahallede arama çalışması başlattı. Şikayetçi olan baba, ifadesinin alınması için emniyete götürüldü ve resmi şikayet kaydı tutuldu. Yetkililer, Berkay Süren'i bulmak ve iddiaları aydınlatmak üzere soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Konuyla ilgili adli süreç ve polisin yürüttüğü çalışmalar devam ediyor; olayın tüm yönleriyle incelenmesi için resmi işlemler başlatıldı.

AİLENİN İHBARI ÜZERİNE POLİS EKİPLERİ MAHALLEDE ÇALIŞMA BAŞLATTI