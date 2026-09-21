Anne ve iki kızı ringde hedefe birlikte yürüyor

Anne, kızları ve ring: Kastamonu'da bir spor dönüşümü

Kastamonu'da ev hanımı Nurcan Baştan ile kızları İnci ve Hazal Baştan aynı salonda birlikte çalışıyor. Aile üçlüsü hem günlük yaşamın stresini sporla atıyor hem de ulusal ve uluslararası şampiyonluk hedefleri için hazırlanıyor.

spora başlama ve ilk başarılar:

Beş yıl önce büyük kızı İnci'nin antrenmanlarına götürüp getirirken antrenör Eldar Alizadenin teşvikiyle spora başlayan Nurcan, kısa sürede ilerleyerek 2022 yılında kick light branşında Türkiye üçüncüsü oldu. İnci ise kick boksta üç bronz madalyaya ve Türkiye üçüncülüğüne, Wushu branşında ise Türkiye ikinciliği ile Balkan şampiyonluğuna ulaştı. Hazal da son üç yıldır salonda antrenman yapan ve gelişme kaydeden bir sporcu olarak aile kadrosuna katıldı.

antrenman düzeni, disiplin ve aile dinamikleri:

Nurcan, gençlerle birlikte antrenman yapmanın kendisini daha dinç ve özgüvenli hissettirdiğini belirtiyor. Salonda anne-kız ilişkilerinin geride kaldığını, ringde herkesin rakip ve partner olarak idman yaptığını, bu sayede evdeki tartışmaların azaldığını söylüyor. Antrenmanların çocuklarına disiplin kazandırdığına dikkat çeken Nurcan, sporun zihin ve beden gelişimine katkı sağladığını vurguluyor.

İnci, annesini ve kız kardeşini hem arkadaş hem partner olarak gördüğünü; başlangıçta tuhaf gelen ortak çalışmaların, antrenörün yönlendirmesiyle aile içi sorunların ringde çözülmesine yardımcı olduğunu anlatıyor. Hazal ise antrenmanlarda ilerlediğini ve kendisini daha iyi hissettiğini ifade ediyor.

hedefler ve antrenörün değerlendirmesi:

Üçlü, öncelikli hedeflerini açıkça koymuş durumda. Nurcan 2027 yılının ocak ayında düzenlenecek veteranlar şampiyonası için hazırlanırken, İnci 13-17 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Wushu Balkan Şampiyonası için kamp dönemine girdi. Antrenör Eldar Alizade ailedeki bu motivasyonun salondaki diğer gençler için de ilham kaynağı olduğunu, Nurcan'ın kararlılığı sayesinde çocukların pes etmeyeceğini ve planlı bir çalışma ile daha büyük başarıların gelebileceğini söylüyor.

Alizade, Kasım ayı için yapılan kamp çalışmalarında günlük çift idman uygulandığını ve hedeflerinin ay-yıldızlı bayrağı uluslararası organizasyonlarda dalgalandırmak olduğunu belirtiyor. Antrenör ayrıca Nurcan'ın yaşam mücadelesinin ve sonradan başlayan spor hevesinin genç sporculara örnek olduğunu vurguluyor.

Bir aile olarak ringde birlikte vakit geçirmek, Baştanlar için sadece madalya hedefi değil; iletişim, disiplin ve dayanışmayı güçlendiren bir yol haline geldi. Salondaki bu uyum, hem bireysel performanslara hem de aile içi ilişkilere olumlu yansıyor.

KASTAMONU’DA İKAMET EDEN ANNE, AYNI SALONDA İKİ KIZIYLA BİRLİKTE ANTRENMAN YAPARAK MÜSABAKALARA HAZIRLANIYOR.