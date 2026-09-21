Karşıyaka’da Markovic yönetiminde teknik kadro netleşti

Karşıyaka Basketbol, yeni sezon hazırlıkları kapsamında başantrenör Nenad Markovic liderliğindeki teknik heyeti resmen duyurdu. Yeşil-kırmızılı yönetim, takımın saha içi ve saha dışı organizasyonunu güçlendirmek için bir dizi atama gerçekleştirdi.

yeni yardımcılar ve görev dağılımı:

Takımın antrenman seansları ve maç hazırlıklarında görev alacak yardımcı antrenör kadrosunda Ali Ruhi Balkanlı, Harun Aras Bekat ve Emin Serkan Ulusoy yer alıyor. Atletik performans çalışmalarını ise Oldinç Bayraktar üstlenecek. Bu isimler, Markovic’in oyun planlarını ve saha içi uygulamalarını hayata geçirmede doğrudan sorumlu olacak.

yönetim, borç düzenlemesi ve sezon takvimi:

Karşıyaka, kulübün eski yerli oyuncuları ve antrenörlere olan borçlarının ödenmesine dair adımlar atarak transfer yasağını kaldırmak için sürenin kısalığıyla karşı karşıya. Yönetimin bu süreci tamamlaması, sezon öncesi transfer çalışmalarının önündeki engeli kaldıracak. Takım menajeri olarak daha önce altyapıda yöneticilik yapan Kaan Öztürk görevlendirildi.

Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka, sezonun ilk haftasında 26 Eylül Cumartesi günü Türk Telekom deplasmanına çıkacak. Yeni teknik heyetin oluşturduğu kadro ve hazırlık süreci, bu karşılaşma öncesinde takımın performansı hakkında ilk somut göstergelerden biri olacak.

KARŞIYAKA BASKETBOL’DA TEKNİK HEYET BELLİ OLDU