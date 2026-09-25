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Akçakoca devlet hastanesinde rehine senaryosu için koordinasyon tatbikatı

Akçakoca Devlet Hastanesi'nde düzenlenen rehine tatbikatı, personelin farkındalığını artırmayı ve iletişim ile müdahale kapasitesini güçlendirmeyi amaçladı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 16:56

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Akçakoca devlet hastanesinde rehine senaryosu için koordinasyon tatbikatı

tatbikatın amacı ve kapsamı:

DÜZCE(İHA) — Akçakoca Devlet Hastanesi'nde düzenlenen tatbikat, olası rehine olaylarında personelin farkındalığını artırmak ve müdahale kapasitesini güçlendirmek amacıyla planlandı. Çalışmayla, acil durum iletişimi, güvenlik tedbirleri ve kurumlar arası koordinasyonun işleyişi uygulamalı olarak sınandı.

senaryo ve uygulama:

Tatbikatta gerçeğe yakın şartlar oluşturularak ekiplerin olay anındaki rol ve sorumlulukları test edildi. Senaryoya göre, güvenlik ve sağlık personelinin koordinasyonu, iletişim zincirinin korunması ve hasta güvenliğinin sağlanması öncelikli olarak ele alındı.

değerlendirme ve sonuç:

Tüm aşamaları değerlendirilen çalışmada eksikler gözden geçirildi ve müdahale süreçlerinin etkinliğini artıracak uygulamalar tartışıldı. Akçakoca Devlet Hastanesi yetkilileri, tatbikatın başarıyla tamamlandığını belirterek, görev alan tüm personele ve ekiplere teşekkür etti.

DÜZCE’NİN AKÇAKOCA İLÇESİ DEVLET HASTANESİNDE YAŞANABİLECEK REHİNE OLAYLARINA KARŞI PERSONELİN...

DÜZCE’NİN AKÇAKOCA İLÇESİ DEVLET HASTANESİNDE YAŞANABİLECEK REHİNE OLAYLARINA KARŞI PERSONELİN FARKINDALIĞINI ARTIRMAK VE MÜDAHALE KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA TATBİKAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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