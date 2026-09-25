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Kahramankazan'da geri dönüşüm merkezinde alevlerle mücadele sürüyor

Kahramankazan'da Fatih Mahallesi'ndeki plastik atık geri dönüşüm merkezinde yangın çıktı; nedeni henüz belirlenemedi, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 18:37

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kahramankazan'da geri dönüşüm merkezinde alevlerle mücadele sürüyor

Kahramankazan'da geri dönüşüm merkezinde yangın

Ankara'nın Kahramankazan ilçesi Fatih Mahallesi'nde bulunan plastik atık geri dönüşüm merkezinde yangın çıktı. Olayın çıkış nedeni henüz tespit edilemedi.

müdahale çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

yangının nedeni:

Yetkililer, yangının nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı; olayla ilgili çalışmalar ve durum tespiti sürüyor.

ANKARA’NIN KAHRAMANKAZAN İLÇESİNDEKİ PLASTİK ATIK GERİ DÖNÜŞÜM MERKEZİNDE YANGIN...

ANKARA’NIN KAHRAMANKAZAN İLÇESİNDEKİ PLASTİK ATIK GERİ DÖNÜŞÜM MERKEZİNDE YANGIN ÇIKTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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