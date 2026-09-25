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Çatıda mahsur kalan usta son anda itfaiye merdiveniyle kurtarıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesi Müftü Mahallesi'nde çatıda çıkan yangında mahsur kalan usta itfaiyenin merdiveniyle kurtarıldı; söndürme ve güvenlik sağlandı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 18:28

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çatıda mahsur kalan usta son anda itfaiye merdiveniyle kurtarıldı

bina çatısında çıkan yangın ve kurtarma çalışması:

Konya'nın Beyşehir ilçesi Müftü Mahallesi'nde, zemin katında iş yerlerinin bulunduğu 5 katlı bir apartmanın çatısında çalışma yapılırken yangın çıktı. İddiaya göre izolasyon malzemelerinin tutuşmasıyla başlayan alevler kısa sürede çatıyı sardı.

Olay yerine gelen ekipler, çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekiplerini yönlendirdi. Alevlerin hızla yayılması nedeniyle bina boşaltıldı; çatıda çalışan bir usta ise alevlerin arasında mahsur kaldı.

Mahsur kalan ustayı kurtarmak için itfaiye ekipleri yoğun çaba sarf etti. Bir süre alevlerin arasında bekleyen usta, olay yerine takviye olarak gönderilen itfaiye aracının uzatılan merdiveniyle bulunduğu yerden alınarak güvenli bölgeye indirildi. Ustanın sağlık ekiplerine teslim edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

söndürme çalışmaları ve güvenlik önlemleri:

Yangının alt katlara sıçrama riski nedeniyle söndürme çalışmaları geniş çaplı yürütüldü. Beyşehir'de faaliyet gösteren firmalara ait çok sayıda beton mikseri da söndürme çalışmalarına destek vermek üzere adrese sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak ve çevredeki yapıların zarar görmesini önlemek için yoğun çaba sarf etti.

Yangın mahallinde oksijen tüpleri bulunduğu ve patlama ihtimali olduğu yönündeki iddialar nedeniyle polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine aldı; kimseyi yangın alanına yaklaştırmadı. Ayrıca Müftü Mahallesi çevre yolunda güvenlik önlemi kapsamında bir süre ulaşım geçici olarak kapatıldı.

soğutma, inceleme ve bundan sonra atılacak adımlar:

İtfaiye ekipleri ve destek araçlarının çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ekipler, yangının yeniden alevlenmesini önlemek üzere çatıda kapsamlı soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Olay yerinde güvenlik tedbirleri sürdürüldü ve polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. Yetkililer, soruşturma tamamlanana dek kesin nedenin tespit edilemeyeceğini belirtti ve enkaz ile hasar tespit çalışmalarının devam edeceğini açıkladı.

Vatandaşların ve çevredeki esnafın güvenliğinin sağlanmasının ardından normal hayatın kademeli olarak yeniden kurulması bekleniyor.

KONYA&#039;NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE 5 KATLI BİR BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI. ÇATIDA ÇALIŞIRKEN...

KONYA'NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE 5 KATLI BİR BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI. ÇATIDA ÇALIŞIRKEN ALEVLERİN ARASINDA MAHSUR KALAN USTA İSE İTFAİYE EKİPLERİNİN UZATTIĞI MERDİVEN SAYESİNDE SON ANDA KURTARILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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