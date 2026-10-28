Akdeniz'de kadınlara meme kanseri taraması ve erken teşhis semineri

Akdeniz ilçesinde bilgilendirme semineri

Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, Akdeniz İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün desteğiyle düzenlenen seminer, belediyenin konferans salonunda gerçekleştirildi. Etkinliğin konuşmacısı, Akdeniz Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Emine Öztosun oldu. Programda kanserin tanımı, türleri ve genel belirtiler ile meme kanserine ilişkin temel bilgiler katılımcılara aktarıldı.

uzmanın uyarıları:

Uzm. Dr. Emine Öztosun, meme kanserinin tarama yapılan kanser türlerinden biri olduğunu belirterek erken teşhisin tedavideki önemini vurguladı. Öztosun, hastalığın erken dönemlerinde ağrının genellikle görülen bir belirti olmadığını; bu nedenle kadınların ağrı hissetmedikleri için kontrolleri ertelememeleri gerektiğini söyledi.

Konuşmada ayrıca, erken dönemde meme kanserinin yüzde 90'ı ağrısız seyrediyor uyarısı paylaşıldı ve ağrısız kitlelerin zararsız olduğu varsayımının yanlış olabileceği hatırlatıldı. Katılımcılara, şüphe durumunda hekime başvurmanın ve düzenli tarama programlarına katılmanın önemine ilişkin pratik öneriler verildi.

katılım, soru-cevap ve kapanış:

Seminerde erken tanı yöntemleri, tarama sıklıkları ve alınabilecek önlemler hakkında bilgi verildi; program sonunda katılımcıların soruları uzman tarafından yanıtlandı. Etkinlik, Akdeniz'in farklı mahallelerinden gelen kadınların yoğun ilgisini çekti.

Programa AK Parti İl ve İlçe Kadın Kolları başkanları ile yöneticileri de katıldı. Program, çiçek takdimi ve hatıra fotoğrafı ile sona erdi; seminerin temel hedefi kadınların sağlık bilincini artırmak ve düzenli kontrolleri teşvik etmek olarak açıklandı.

MERSİN’İN AKDENİZ İLÇESİNDE, MEME KANSERİ FARKINDALIK AYI KAPSAMINDA KADINLARA YÖNELİK BİLGİLENDİRME SEMİNERİ DÜZENLENDİ.