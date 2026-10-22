Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

Sel bölgesinde inceleme

Üzümlü Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli, sel felaketinden etkilenen köylerde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. İncelemeye İl Genel Meclisi Başkanı Cavit Şireci ve İl Özel İdaresinin ilgili müdürleri katıldı.

Ziyaretin ayrıntıları:

Kaymakam Hökelekli ve beraberindekiler, Kureyşli, Sarıkaya ve Çardaklı köylerinde saha çalışmaları, açılan yollar ve hasar tespit çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Ziyaret sırasında yerel ihtiyaçların önceliklendirilmesi ve müdahale süreçlerinin hızlandırılması gündeme geldi.

Müdahale ve koordinasyon:

Hökelekli, devam eden çalışmalarda eksiklerin tamamlanması ve kaynakların etkin kullanımı için kurumlar arası koordinasyonun önemine değindi. Yetkililer, sahadaki hasar tespitinin tamamlanmasının ardından gerekli altyapı ve yardım çalışmalarının planlı şekilde yürütüleceğini bildirdi.

Kaymakamın incelemesi, afet sonrası toparlanma sürecinin yerinde değerlendirilmesi ve önceliklerin belirlenmesi açısından önem taşıyor; yetkililer ihtiyaçlara göre adımlar atılacağının sözünü verdi.

ÜZÜMLÜ KAYMAKAMI HACI OSMAN HÖKELEKLİ, SEL FELAKETİNDEN ETKİLENEN KUREYŞLİ SARIKAYA VE ÇARDAKLI KÖYLERİNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ