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Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Mamak Plevne Caddesi'ndeki parkta 14 yaşındaki Arda Olgan 6 kurşunla hayatını kaybetti; zanlı kısa sürede yakalandı. İddia, iki aile arasındaki kan davası.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 12:43

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası:

Ankara Mamak'ta, Plevne Caddesi üzerinde bulunan bir parkta dün saat 16:00 sıralarında meydana gelen olayda 14 yaşındaki Arda Olgan hayatını kaybetti. Olayda yaralanan diğer çocuk H.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu, saldırgan çocuğun ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Olayın gelişimi:

İddialara göre Olgan ile aralarında husumet bulunan 15 yaşındaki A.A.Y. telefonda tartıştıktan sonra parkta buluştu. Parkta devam eden sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve A.A.Y. yanında getirdiği tabancayla Olgan ve yanındaki H.Y.'ye toplam 8 el ateş etti. Yapılan ilk tespitlere göre Olgan'ın vücuduna 6 kurşun isabet etti.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Olgan'ın hayatını kaybettiğini belirledi; cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yaralanan H.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı ve durumunun iyi olduğu açıklandı. Saldırgan çocuk olaydan kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Görgü tanıkları ve iddialar:

Olay yerindeki esnaflardan Turan Emir İnce, dükkan önündeyken 8 el silah sesi duyduğunu, olay sonrası kaçan çocukları gördüğünü ve cinayeti işleyen çocuğun elinde silahla koştuğunu söyledi. İnce, vurulan çocuğun karnından iki, sırtından dört kez vurulduğunun anlatıldığını ifade etti.

Görgü tanıklarından Zübeyir Çelik de ekiplerin olay yerinde kimseyi yaklaştırmadığını ve ortamın çok karışık olduğunu belirtti. Her iki tanık da olayın arkasında bir husumet bulunduğunu ve mahallede bunun bir kan davası iddiasıyla konuşulduğunu aktardı.

İddialar arasında, Olgan'ın babasının 11 yıl önce saldırgan çocuğun ailesinden bir kişiyi öldürdüğü için cezaevinde bulunduğu bilgisi yer aldı. Bu bilgi, henüz resmi makamlarca doğrulanmış bir bulgu olarak paylaşılmadı; olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Polis ekipleri olay yerinde ve şüphelinin yakalandığı bölgede inceleme ve delil çalışması yaptı. Olayın kesin seyri ve motivasyonuna ilişkin değerlendirmeler, adli süreç ve soruşturma sonuçlandıkça netlik kazanacak.

OLAY YERİ

OLAY YERİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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