Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı

Olayın gelişimi:

Gece saat 02.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde iki sürücü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücülerden biri otomobiliyle diğer sürücüyü kovalamaya başladı.

Kovalamaca sırasında panikleyen genç sürücü ara sokaklara girince direksiyon hakimiyetini kaybetti ve üç araca çarparak kazaya neden oldu. Kazada toplam 3 araçta hasar meydana geldi.

Görüntüler ve iddialar:

Kazanın ardından olay yerinde yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza sonrası araçtan inen sürücü eline aldığı kaldırım taşıyla genç sürücünün peşine düştü; sokak ortasındaki kovalamaca ve kavga anları saniye saniye kayda geçti.

Olay sırasında genç sürücü darp edildiğini öne sürerken, diğer sürücü darp iddiasını reddetti. Kamera kayıtları ve taraf beyanları olayın aydınlatılmasında belirleyici olacak.

İdari işlemler ve soruşturma:

Olayın ardından trafik ekipleri her iki sürücünün de ehliyetine el konulduğunu bildirdi. Sürücülere yaklaşık 400 bin lira tutarında ceza uygulandı ve her iki sürücü psikoteknik değerlendirmeye sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor; yetkililer delil toplama ve taraf ifadelerini değerlendiriyor.

Güvenlik ve trafik mesajı:

Traﬁkte başlayan anlaşmazlıkların kısa sürede hem kazaya hem de fiziksel çatışmaya dönüşebildiğini gösteren bu olay, sürücülerin itidal ve trafikte sorumluluk bilinciyle hareket etmesinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

BURSA’DA ÖNCE OTOMOBİLLE KOVALADI, KAZA YAPTIRDI KALDIRIM TAŞIYLA PEŞİNE DÜŞTÜ