Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi dijital belediyecilik vizyonunu paylaştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen CIDA 2026 5. Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu kapsamında kent yönetiminde dijital dönüşüm uygulamalarını tanıttı. Belediye temsilcileri, kent yönetiminde veri odaklı yaklaşımların ve yapay zeka destekli araçların hizmet kalitesini artırdığına dikkat çekti.

verinin hizmet üretimindeki rolü:

Panelde, Veriden Hizmete: Dijital Belediyecilik ve Yeni Nesil Yerel Yönetim Altyapıları başlıklı oturum üzerinden veri yönetimi, bütünleşik veri altyapıları ve yapay zeka destekli karar sistemleri tartışıldı. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yapılan değerlendirmelerde afet yönetimi, ulaşım, çevre ve kurumsal iletişim gibi alanlarda dijital teknolojilerin entegrasyonunun sağladığı verimlilik ve koordinasyon avantajları ele alındı. Katılımcılar, verinin sadece kayıt toplama aracı olmayıp hizmet üretim süreçlerini şekillendiren aktif bir kaynak olduğuna vurgu yaptı.

çevre yönetiminde dijital izleme ve karar destek sistemleri:

Panelde Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Murat Sandalcı, belediyenin yapay zeka destekli dijital altyapılarını ve veri odaklı yönetim yaklaşımını anlattı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Birol Balcı ise çevre yönetiminde kullanılan dijital izleme ve karar destek sistemlerinin işleyişine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yapılan sunumlar, dijitalleşmenin yalnızca teknolojik bir dönüşüm olmayıp, aynı zamanda daha koordineli, verimli ve vatandaş ihtiyaçlarına duyarlı bir yerel yönetim modeli oluşturduğunu gösterdi.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, CIDA 2026 SEMPOZYUMU’NDA YAPAY ZEKA DESTEKLİ UYGULAMALARINI VE DİJİTAL YÖNETİM SİSTEMLERİNİ TANITTI.