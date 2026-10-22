Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

Kestel Belediyesi türk halk müziği korosu yeni döneme hazırlanıyor

Kestel Belediyesi, ilçenin kültür ve sanat yaşamını zenginleştirmek için sürdürdüğü çalışmalara bir yenisini ekliyor. Şef Şenol Kaya yönetimindeki Kestel Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, yeni dönemde müzikseverleri bir araya getirmeye hazırlanıyor.

çalışmaların içeriği:

Koro üyeleri, Anadolu'nun farklı yörelerine ait türkülerden oluşan repertuarı seslendirme ve koroya özgü müzikal becerilerini geliştirme fırsatı bulacak. Çalışmalar, hem bireysel ses tekniklerine hem de toplu icraya yönelik alıştırmalarla desteklenecek.

katılım ve başvuru:

Koronun yeni dönem çalışmaları 4 Kasım Çarşamba günü başlayacak. Katılım 18 yaş ve üzeri vatandaşlara açık olup başvurular Kestel Belediyesi'nin resmi internet adresi üzerinden yapılabilecek: kestel.bel.tr.

Başkan Ferhat Erol konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Türk halk müziğimiz, Anadolu’nun zengin kültürel mirasını, geçmişten bugüne taşıyan en kıymetli değerlerimizden biridir. Kestel Belediyesi olarak hemşerilerimizi kültür ve sanatla buluşturmayı, geleneksel değerlerimizi yaşatmayı ve bu değerleri gelecek nesillere aktarmayı önemsiyoruz. Türk Halk Müziği Koromuzla hem müziğe gönül veren vatandaşlarımızı bir araya getiriyor hem de kültürel mirasımızın yaşatılmasına katkı sunuyoruz. Yeni dönemde koromuza katılacak tüm hemşerilerimize başarılar diliyor, bu güzel çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Yerel yönetimin kültür projeleri kapsamında düzenlenen bu çalışma, bölgede halk müziğine ilgi duyanların bağlarını güçlendirmeyi ve yeni kuşaklara aktarımı desteklemeyi hedefliyor.

KESTEL BELEDİYESİ, İLÇENİN KÜLTÜR VE SANAT HAYATINA KATKI SUNAN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. BU KAPSAMDA ŞENOL KAYA ŞEFLİĞİNDE FAALİYET GÖSTEREN KESTEL BELEDİYESİ TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU, YENİ DÖNEMDE MÜZİKSEVERLERİ BİR ARAYA GETİRMEYE HAZIRLANIYOR.