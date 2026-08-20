Akhisar'ın genç pedalcıları Burdur'da kürsüye çıktı

Yeşilay Türkiye Yol Şampiyonası, 18 ve 20 Ağustos tarihlerinde Burdur'da gerçekleştirilen bireysel zamana karşı ve yol yarışlarıyla devam etti. Yarışlara katılan Akhisarlı sporcular, farklı yaş kategorilerinde elde ettikleri derecelerle dikkat çekti.

18 Ağustos: bireysel zamana karşı sonuçları:

18 Ağustos'ta düzenlenen Bireysel Zamana Karşı yarışlarında Akhisar'ı temsil eden sporculardan Deniz Atlas Tekin, U11 erkekler kategorisinde üçüncü sırayı aldı. U11 kadınlarda Palandöken Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu Azra Ece Göbet ikinci olurken, U13 kadınlar kategorisinde Akhisar İlçe Spor Kulübü sporcusu Elif Mira Şahin üçüncülük elde etti.

20 Ağustos: yol yarışlarında kürsü performansı:

20 Ağustos'taki yol yarışlarında Akhisarlı bisikletçiler kürsüye çıkmaya devam etti. U15 kadınlar kategorisinde Akhisar Karabulut Spor Kulübü sporcusu İlknur Buğlem Karataş rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu. Aynı gün U11 kadınlarda Azra Ece Göbet üçüncü, U13 kadınlarda ise Kar Beyaz Spor Kulübü sporcusu Melisa Ateş üçüncü olarak podyuma çıktı.

Bu sonuçlar, Akhisar altyapısının ve kulüp çalışmalarının etkinliğini gösterirken genç sporcuların ulusal sahnedeki rekabetçi performansını da ortaya koydu. Kulüpler arası temsil çeşitliliği ve genç yaş kategorilerindeki başarı, ilerleyen yılarda bölge adına umut verici bir tablo çiziyor.

Akhisar İlçe Spor Kulübü Başkanı ve aynı zamanda Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Hüseyin Oktay, sporcuların başarılarının Akhisar adına gurur verici olduğunu belirterek bisiklet sporuna verilen desteğin önemine dikkat çekti.

YEŞİLAY TÜRKİYE YOL ŞAMPİYONASI’NDA MÜCADELE EDEN AKHİSARLI SPORCULAR, FARKLI KATEGORİLERDE ELDE ETTİKLERİ DERECELERLE BÜYÜK BAŞARIYA İMZA ATTI. U15 KADINLAR KATEGORİSİNDE YARIŞAN İLKNUR BUĞLEM KARATAŞ İSE TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU.