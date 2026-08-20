Çorum FK'da veda: Burak Çoban ile yollar karşılıklı fesihle ayrıldı

Çorum FK ile Burak Çoban yollarını ayırdı

Trendyol ekiplerinden Çorum FK, 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu Burak Çoban ile kulüp arasındaki sözleşmenin karşılıklı anlaşma ile feshedildiğini açıkladı.

Kulüp açıklaması:

"Kulübümüz forması altında gösterdiği mücadele, verdiği emek ve elde ettiğimiz şampiyonlukta sağladığı katkılar için kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz"

Sonuç ve değerlendirme:

Açıklamada, Burak Çoban'a teşekkür edilerek yolların dostane bir biçimde ayrıldığı vurgulandı. Kulübün ifadeleri, oyuncunun takım içindeki katkısına dikkat çekti.

ÇORUM FK, 31 YAŞINDAKİ SOL KANAT OYUNCUSU BURAK ÇOBAN İLE YOLLARINI AYIRDI.