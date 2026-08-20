Yönetim kurulu Cevat Şenkardeşler'in başkanlığını sona erdirdi, Mert Paflak göreve getirildi

Gelişmenin özeti:

GMG Kastamonuspor'da yönetim kurulu, kulüp başkanı Cevat Şenkardeşler'in son açıklamaları ve aldığı tek taraflı kararların ardından olağanüstü değerlendirme yaptı. Yapılan oylama sonucunda Şenkardeşler'in kulüp başkanlığı oy çokluğu ile sona erdirildi ve başkanlığa yönetim kurulu üyesi Mert Paflak getirildi.

Başkanın açıklamaları ve istekleri:

Şenkardeşler, kulüpteki gelişmeler çerçevesinde Sportif Direktör Şakir Akın'ın görevine tek taraflı olarak son verildiğini duyurdu. Ayrıca Asbaşkan Mert Paflak ile yönetim kurulu üyeleri Sanıl Ahu Bahar ve Cengiz Özyurt'un istifalarını talep ettiğini açıkladı. Bu beyanlar yönetim içinde tartışma yarattı ve sürecin yönetim kurulu gündemine alınmasına neden oldu.

Yönetim kurulunun kararı ve gerekçeleri:

Yönetim kurulunun yazılı açıklamasında, Şenkardeşler ile birlikte göreve başladıkları 22 Temmuz 2026 tarihinden bu yana verilen söz ve taahhütlerin yerine getirilemediği; başkanlık makamının gerektirdiği temsil ve sorumluluk anlayışının sürdürülemediği belirtilerek bu kanaatin kurulda ortaklaştığı ifade edildi. Buna dayanılarak yapılan değerlendirme ve oylama sonucunda Şenkardeşler'in başkanlık görevinin sona erdirilmesine karar verildiği ve bu işlemin kulüp tüzüğü ile yönetim kurulu yetkileri çerçevesinde gerçekleştirildiği vurgulandı.

İleriye dönük hedefler ve mali öncelikler:

Yönetim kurulunun açıklamasında, yeni dönemin önceliklerinin kulübü hak ettiği şekilde temsil etmek, mevcut mali ve idari sorunları ivedilikle çözmek ve Kastamonuspor'u sportif başarıya taşıyacak sürdürülebilir bir yapı oluşturmak olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca transfer tahtasının açılması ve kulübün borç yükünün azaltılması için önemli adımların atıldığı ve çalışmaların devam ettiği kaydedildi. Yönetim kurulu, kişisel polemiklerin kulübün menfaatlerinin önüne geçmesine izin verilmeyeceğini de duyurdu.

CEVAT ŞENKARDEŞLER (ARŞİV)