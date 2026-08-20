Dolar 47,9962 +0,11%
Euro 56,0544 +0,10%
Bist 14.396,54 -0,43%
Altın Gram 7.059,89 +0,66%
EUR/USD 1,1684 +0,01%
Brent Petrol 93,15 +1,67%
--°

Yönetim kurulu Cevat Şenkardeşler'in başkanlığını sona erdirdi, Mert Paflak göreve getirildi

Kastamonuspor yönetim kurulu, Cevat Şenkardeşler'in tek taraflı kararlarının ardından oy çokluğuyla başkanlığı sona erdirip Mert Paflak'ı getirdi.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 23:18

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Yönetim kurulu Cevat Şenkardeşler'in başkanlığını sona erdirdi, Mert Paflak göreve getirildi

Gelişmenin özeti:

GMG Kastamonuspor'da yönetim kurulu, kulüp başkanı Cevat Şenkardeşler'in son açıklamaları ve aldığı tek taraflı kararların ardından olağanüstü değerlendirme yaptı. Yapılan oylama sonucunda Şenkardeşler'in kulüp başkanlığı oy çokluğu ile sona erdirildi ve başkanlığa yönetim kurulu üyesi Mert Paflak getirildi.

Başkanın açıklamaları ve istekleri:

Şenkardeşler, kulüpteki gelişmeler çerçevesinde Sportif Direktör Şakir Akın'ın görevine tek taraflı olarak son verildiğini duyurdu. Ayrıca Asbaşkan Mert Paflak ile yönetim kurulu üyeleri Sanıl Ahu Bahar ve Cengiz Özyurt'un istifalarını talep ettiğini açıkladı. Bu beyanlar yönetim içinde tartışma yarattı ve sürecin yönetim kurulu gündemine alınmasına neden oldu.

Yönetim kurulunun kararı ve gerekçeleri:

Yönetim kurulunun yazılı açıklamasında, Şenkardeşler ile birlikte göreve başladıkları 22 Temmuz 2026 tarihinden bu yana verilen söz ve taahhütlerin yerine getirilemediği; başkanlık makamının gerektirdiği temsil ve sorumluluk anlayışının sürdürülemediği belirtilerek bu kanaatin kurulda ortaklaştığı ifade edildi. Buna dayanılarak yapılan değerlendirme ve oylama sonucunda Şenkardeşler'in başkanlık görevinin sona erdirilmesine karar verildiği ve bu işlemin kulüp tüzüğü ile yönetim kurulu yetkileri çerçevesinde gerçekleştirildiği vurgulandı.

İleriye dönük hedefler ve mali öncelikler:

Yönetim kurulunun açıklamasında, yeni dönemin önceliklerinin kulübü hak ettiği şekilde temsil etmek, mevcut mali ve idari sorunları ivedilikle çözmek ve Kastamonuspor'u sportif başarıya taşıyacak sürdürülebilir bir yapı oluşturmak olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca transfer tahtasının açılması ve kulübün borç yükünün azaltılması için önemli adımların atıldığı ve çalışmaların devam ettiği kaydedildi. Yönetim kurulu, kişisel polemiklerin kulübün menfaatlerinin önüne geçmesine izin verilmeyeceğini de duyurdu.

CEVAT ŞENKARDEŞLER (ARŞİV)

CEVAT ŞENKARDEŞLER (ARŞİV)

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Skor beklenenden düşük, oyun ise umut veriyor
images

Çorum FK'da veda: Burak Çoban ile yollar karşılıklı fesihle ayrıldı
images

Batrakov galatasaray'da: amaç kupalar ve ligde istikrar
images

Cabral'dan rövanş mesajı: Ferencvaros karşısında turu çevirebiliriz

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bağlar'da çarpışan iki otomobilde yedi kişi yaralandı

Alt geçitte kontrolü kaybeden otomobil beton direğe çarptı

Defne Toygarlı'da orman yangını ekiplerin koordineli müdahalesiyle kontrol altına alındı

Eski başbakan İmran Khan, yargı kararıyla tedavi için hastaneye götürüldü

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

MSÜ'den Erzincan'a atama: korgeneral Burhan Aktaş 3. Ordu komutanı oldu

Refüje çarpan otomobil Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün hayatına mal oldu

Stoilov: gollü maçın ardından adalet ve saygı çağrısı