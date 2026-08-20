Batrakov galatasaray'da: amaç kupalar ve ligde istikrar

Batrakov resmen Galatasaray formasıyla tanıtıldı

Galatasaray, kadrosuna kattığı Rus futbolcu Aleksey Batrakov'u düzenlenen imza töreniyle tanıttı. İmza sonrasında Batrakov ve Başkan Dursun Özbek, açıklamalarını Galatasaray YouTube Kanalı üzerinden paylaştı.

Batrakov'ın hedefleri:

21 yaşındaki futbolcu, Avrupa'da oynamanın ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmenin kendisi için bir hayal olduğunu belirtti. Benim için Avrupa’da oynamak, Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmek bir hayaldi. ifadeleriyle sözlerine başlayan Batrakov, takımın başarılarına katkı sağlamak için çalışacağını vurguladı.

Takımın benimle birlikte kupalar kazanması için elimden gelen her şeyi yapacağım. diyen Batrakov, ayrıca ligdeki liderliğin korunmasına yardımcı olmayı amaçladığını; taraftarın ilgi ve desteğinin kendisini motive ettiğini söyledi. Genç oyuncu, sahada en iyi performansını göstermek zorunda olduğunu ifade etti.

Başkan Özbek'in değerlendirmesi:

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Batrakov'un takıma güç katacağına inandıklarını belirtti. Özbek, oyuncunun özellikle Şampiyonlar Ligi ve ligdeki başarıya katkısının önemine değinerek, kendisine Galatasaray'a hoş geldin dedi.

Özbek, İnşallah uzun yıllar Galatasaray’a hizmet edecek bir kardeşimiz diye ekleyerek Batrakov'a güven duyduklarını ve başarılı olması temennisinde bulunduklarını ifade etti.

Her iki konuşmacı da imza töreni sonrası beklentilerin net olduğunu; oyuncunun hem kulüp hem de taraftar için katkı sağlayacak şekilde sahada yer almasının hedeflendiğini vurguladı.

ALEKSEY BATRAKOV