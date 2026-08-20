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Nezarette intihar girişimi ölümle sonuçlandı: Esenyurt'ta aranan şahıs hastanede yaşamını yitirdi

Esenyurt’ta hakkında kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası olan ve 12 suçtan aranan G.D., nezarette eşofman ipiyle intihara kalkıştı; hastanede hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 23:27

GÜNCELLEME: 20 Ağustos 2026 - 23:33

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Nezarette intihar girişimi ölümle sonuçlandı: Esenyurt'ta aranan şahıs hastanede yaşamını yitirdi

Nezarette intihar girişimi ölümle sonuçlandı: Esenyurt'ta aranan şahıs hastanede yaşamını yitirdi

Esenyurt'ta polis ekipleri tarafından yakalanan ve hakkında kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan, 12 ayrı suçtan aranan G.D., işlemlerinin yapılması için polis merkezindeki nezarethaneye götürüldü.

Olayın gelişimi:

Nezarethanede, G.D.'nin eşofmanının ipini kullanarak kendisine zarar verdiğini fark eden polis ekipleri durumu derhal tespit etti ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından G.D. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanedeki müdahale ve soruşturma:

Doktorların müdahalelerine rağmen G.D. hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak yetkili birimler tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldığı bildirildi.

POLİS MERKEZİ

POLİS MERKEZİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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