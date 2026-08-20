Skor beklenenden düşük, oyun ise umut veriyor

trabzonspor-ferencvaros maçı: kısa değerlendirme

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Macar temsilcisi Ferencvaros karşısında sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Fatih Tekke, skorun beklentilerinin altında olduğunu ancak oyunun kendisini memnun ettiğini belirtti. Tekke, maçta iki olumsuz unsurun öne çıktığını ifade etti: skorun elverişsiz olması ve Nwaiwunun kırmızı kart görmesi.

oyun akışı ve değerledirme:

Tekke, müsabakanın genelinde takımın birçok pozisyona girdiğini, ancak bitiricilikte sorun yaşandığını vurguladı. İlk yarının başındaki yaklaşık 10 dakikalık bölüm dışında oyunun beklentiler doğrultusunda izlendiğini, rakibin bazı pozisyonlardan golü bulduğunu ve kendilerinin bu fırsatları değerlendiremediğini söyledi. Savunmada yenilen golün bir bireysel hatadan kaynaklandığını, geri dönüşte konumlanma eksiklikleri olduğunu ifade etti. Buna karşın maçın genel görüntüsünün takımın kısa vadede daha iyiye gideceğine dair sinyal verdiğini aktardı.

hakem kararları ve kırmızı kart:

Tekke, hakem yönetiminden memnun olmadığını, Nwaiwu'ya gösterilen kırmızı kartın ağır bir karar olduğunu düşündüğünü söyledi. Hakem performansının maçın bütününe etkisi olduğu değerlendirmesinde bulunan Tekke, Avrupa maçlarında yapılan hataların ağır şekilde cezalandırıldığına dikkat çekti.

tur hedefi ve gelecek planları:

Trabzonspor'un tur umutlarının devam ettiğini belirten Tekke, avantajın şu an rakipte olduğunu ancak ikinci maça tur için gideceklerini vurguladı. Takımın bu maçı unutup lig maçına hazırlanacağını, sakat oyuncuların durumlarının değerlendirileceğini söyledi. Transfer gündemi hakkında da konuşan Tekke, kadroya forvet veya 6 numara takviyesi arasında bir tercih yapacaklarını, sayısal limitler ve koşullar nedeniyle birinden vazgeçmek zorunda kalabileceklerini anlattı. Erken transfer çalışmalarının doğal zorlukları olduğunu ancak seçenekleri titizlikle değerlendirdiklerini ifade etti.

takımın genel görüntüsü ve hedefler:

Yeni kurulan takımın uyumu ve mücadele ruhundan memnun olduğunu belirten Tekke, oyuncularının gayretine övgüde bulundu. Takımın kalite ve inisiyatif alarak oyununu geliştirmesi gerektiğini, özellikle kazanma alışkanlığı edinmenin önemine dikkat çekti. Sonuç olarak Tekke, hem lig hem Avrupa hedefleri için daha iyi olmaya devam edeceklerine dair inancını yineledi ve tur inancının saha dışında da sürdüğünü vurguladı.

TRABZONSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ FATİH TEKKE, MAÇIN ARDINDAN DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISINDA KONUŞTU