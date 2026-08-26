Akseki'de virajı kaçıran otomobil takla attı, eşi hayatını kaybetti

kaza detayları:

Akseki-Seydişehir karayolu Püser Boğazı mevkiinde saat 17.30 sıralarında meydana gelen kazada, 66 AEL 770 plakalı otomobilin sürücüsü Murat A. (46) direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağındaki dağlık ve taşlık alana çıktı. Araç burada çarparak takla attı.

Kazada araçta bulunan sürücünün eşi İlknur A. (47) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ile araçtaki 11 yaşındaki oğlu K.A. yaralandı.

müdahale ve soruşturma:

Olay yerine yapılan ihbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki İtfaiye ekipleri, Bölge Trafik ve jandarma sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Akseki Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı; yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Akseki Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından hayatını kaybeden İlknur A.'nın cenazesi Akseki Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZA YERİNE GELEN AKSEKİ CUMHURİYET SAVCISININ İNCELEMESİ