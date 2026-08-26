Orman bakımında devrilen tomruklar bir işçinin yaşamını aldı

Orman bakımında meydana gelen kaza

Adana'nın Kozan ilçesi Salmanlı Mahallesi Karahanlı mevkiinde yapılan orman bakım çalışması sırasında meydana gelen kazada, Davut Ali Erdil (53) ağır yaralandı. Olay, kamyona yüklenen tomrukların düzeltilmesi sırasında gerçekleşti.

Kaza anı ve ilk müdahale:

İddiaya göre Erdil, kamyona yerleştirilen tomrukları düzeltmek amacıyla kullandığı aparatla çalışırken aparatın tomruklardan çıkması sonucu dengesini kaybedip kamyonun üzerinden düştü. Düşüşün ardından üzerindeki tomruklar da Erdil'in üzerine devrildi.

Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle tomrukların altından çıkarılan Erdil, sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. Olay yerindeki müdahaleye ilişkin bilgiler yetkililerce kaydedildi.

Hastanede müdahale ve cenaze işlemleri:

Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen Davut Ali Erdil yaşamını yitirdi. Erdil'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili resmi açıklama ve soruşturma süreçlerine dair bilgiler yetkililer tarafından değerlendirilecek.

ALİ OĞUL