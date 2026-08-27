Aksu'da köprü altı çarpışması: otomobil tırla çarpıştı, yolcu hafif sıyrıklarla kurtuldu

kaza ayrıntıları:

Antalya'nın Aksu ilçesinde köprü altı bölgesinde meydana gelen kazada, üst geçit köprü altındaki ışık sisteminin bulunduğu noktada iki araç çarpıştı. Edinilen bilgiye göre, 07 AUY 325 plakalı Volkswagen marka otomobil ile 38 AED 343 plakalı MAN marka tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle binek otomobilde belirgin maddi hasar oluştu.

yaralanma ve müdahale:

Kazada can kaybı yaşanmadı; araçta bulunan ve ismi belirlenemeyen 1 kişi hafif sıyrıklarla kazayı atlattı. Olayın ardından bölgede bulunan vatandaşlar ve diğer sürücüler kısa sürede olay yerine yöneldi ve yaralının durumunun hafif olduğu gözlemlendi.

trafik ve güvenlik:

Kazanın olduğu noktada meydana gelen hasar nedeniyle trafik bir süre kontrollü şekilde devam etti. Bölgede oluşan yoğunluk, çevredeki sürücüler ve vatandaşların müdahalesiyle düzenlendi. Yetkililerden veya resmi kurumlardan gelen ilave bir açıklama haberde yer almamaktadır.

Olay, köprü altındaki ışık sisteminin bulunduğu bölümde gerçekleştiği için sürücülere dikkatli olmaları ve araçlarını kontrollü kullanmaları yönünde hatırlatma niteliği taşıyor. Maddi hasar dışındaki zararların sınırlı olması, kazanın ciddi yaralanma veya can kaybı olmadan atlatıldığını gösteriyor.

ANTALYA’NIN AKSU İLÇESİNDE KÖPRÜ ALTINDA BİNEK OTOMOBİL İLE TIRIN ÇARPIŞMASI SONUCU TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ. OLAYDA KAYBI YAŞANMAZKEN, ARAÇTA BULUNAN BİR KİŞİ KAZAYI HAFİF SIYRIKLARLA ATLATTI.