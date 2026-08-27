Çayeli'de denizde can veren iki kardeş son yolculuklarına uğurlandı

Çayeli'de iki kardeş son yolculuklarına uğurlandı

Rize'nin Çayeli ilçesinde denize kapılarak hayatını kaybeden Ahmet Ertuğrul Önder (16) ve Arif Kerem Önder (11) için Ardeşen'de düzenlenen cenaze töreniyle yakınları ve kent protokolü bir araya geldi.

Olayın gelişimi:

Kaza, 25 Ağustos günü Çayeli ilçesi Büyük Taşhane mahallesi sahil kesiminde saat 16.00 civarında meydana geldi. Ailesiyle sahilde bulunan Arif Kerem Önder, ayaklarını suya sokmak için denize yaklaştığında dalgalara kapıldı. Bunu gören ağabey Ahmet Ertuğrul Önder, kardeşini kurtarmak için üzerini çıkarıp denize atladı.

İki kardeş kısa sürede dalgalar arasında kayboldu; çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ekipler hızla olay yerine sevk edildi.

Arama kurtarma ve tespit:

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay günü denizden ağır yaralı olarak çıkarılan ağabey Ahmet Ertuğrul Önder, kaldırıldığı Çayeli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Denizde kaybolan küçük Arif Kerem Önder için yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu, Sahil Güvenlik helikopteri ile Rize-Artvin Havalimanı'nın 3 mil batısında cansız bedeni tespit edilerek denizden çıkarıldı. Her iki çocuğun cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Cenaze töreni:

Cenazeler, Ardeşen'e getirildi ve Ardeşen Merkez Camii'nde ikindi namazını takiben kılınan cenaze namazıyla uğurlandı. Törene Rize Milletvekilleri Harun Mertoğlu ve Tahsin Ocaklı, Rize Vali Yardımcısı Metin Eyyüpkoca, Ardeşen Kaymakamı Ahmet Korkmaz, Ardeşen Belediye Başkanı Enver Atagün, Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, protokol üyeleri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazının ardından iki kardeş, aile kabristanlığında toprağa verildi. Olay, bölgedeki aile ve komşular üzerinde derin bir üzüntü bıraktı.

ÇAYELİ İLÇESİNDE DENİZDE BOĞULAN BİRİ 16 DİĞERİ 11 YAŞINDAKİ İKİ KARDEŞ SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI