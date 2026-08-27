Gözaltı ile gündeme gelen Manifest'in kurucusu Tolga Akış soruşturma altında

soruşturmanın yürütüldüğü birim:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda Manifest olarak bilinen müzik grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış gözaltına alındı.

Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından sürdürüldüğü bildirildi.

yöneltilen suçlamalar:

Akış hakkında yürütülen soruşturmada müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları yer alıyor.

Yetkililer, soruşturmanın ayrıntılarına ilişkin ek bilgi verilmediğini belirtirken, gözaltı işleminin soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği vurgulandı.

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