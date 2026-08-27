Konya'da kıskançlık tartışması: 15 yaşındaki çocuk kolundan bıçaklandı

Konya'da kıskançlık tartışması kavga çıktı

Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Binkonutlar Mahallesi otogar kavşağında bulunan parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce kıskançlık nedeniyle aralarında husumet bulunduğu öğrenilen 15 yaşındaki H.E.K. ile 16 yaşındaki A.H. karşılaştı. İkili arasındaki sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

olayın gelişimi:

Çıkan kavgada H.E.K., A.H. tarafından kolundan bıçaklanarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kolundan yaralanan çocuk ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede yapılan kontrollerde yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

soruşturma ve işlemler:

Olayın şüphelisi 16 yaşındaki A.H., polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Konuyla ilgili başlatılan tahkikatın sürdüğü kaydedildi.

OLAY YERİ