Eskişehir şarhöyük'te tek katlı evde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Eskişehir'de bıçaklı kavga:

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Şarhöyük Mahallesi Bahçeseven Sokak'ta 26 Ağustos 2026 akşamı yaşanan olayda, bir tartışmanın büyümesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili yürütülen polis çalışması sonucu bir kişi tutuklanırken, üç şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın seyri:

Edinilen bilgilere göre, Bülent Sap akşam saatlerinde arkadaşı Nihat Ö.'nün tek katlı müstakil ikametine konuk oldu. İkili birlikte alkol aldığı sırada aralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı ve kısa sürede kavgaya dönüştü. Ev sahibi olduğu belirtilen Nihat Ö. iddialara göre Bülent Sap'ı bıçaklayarak ağır şekilde yaraladı. Kanlar içinde kalan Sap, olay yerinde hayatını kaybetti.

Adli süreç ve gözaltılar:

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen Nihat Ö. ile birlikte üç kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ve sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmeleri üzerine nöbetçi hakimlikçe karar verildi. Hakimlik, Nihat Ö. hakkında tutuklama kararı vererek şahsı cezaevine gönderirken, diğer üç şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

soruşturma devam ediyor:

Soruşturmayı yürüten birimler olay yerinde ve adli işlemlerde elde edilen bulguları değerlendiriyor. Olayın nedeni ve kavgaya yol açan hususların tespiti için çalışmanın sürdüğü, adli süreç kapsamında ek işlemlerin yapılacağı belirtildi.

NİHAT Ö. (KIRMIZILI) TUTUKLANDI