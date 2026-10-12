Akyaka'da gün batımında müzik: Halet Çambel ve Nail Çakırhan anıldı

Akyaka'da sanat dolu akşam:

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Ula Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Akyaka Gün Batımı Konseri - Halet Çambel ve Nail Çakırhan Anma Konseri, Akyaka Pazar Yeri'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinlik, bölgenin kültürel ve mimari kimliğine katkı sunmuş Halet Çambel ve Nail Çakırhan anısına düzenlendi ve izleyicilere gün batımında müzikle anma fırsatı sundu.

Program ve sahne düzeni:

Şef Tolga Taviş yönetiminde sahne alan Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ile Altera Ensemble, klasik ve yerel ezgileri harmanlayan bir repertuvar sundu. Konserin düzenlendiği açık hava mekanının gün batımı manzarası ile birleşen performans, katılımcılara duygusal ve estetik bir akşam yaşattı.

Solistler ve katılımcılar:

Konserde soprano Zibelhan Dağdelen, piyanist Suzan Sayın, akordiyon sanatçısı M. Reşat Güner, viyolonsel sanatçısı Simge Keskin, keman sanatçısı Ahmet Eren, kontrbas sanatçısı Bora Çamoğlu, ney sanatçısı Yavuz Akalın ve gitar sanatçısı Ege Tokatlı izleyicilerle buluştu. Performanslar, hem bireysel virtüöziteyi hem de toplu orkestral uyumu öne çıkardı.

Etkinliğe Ula Belediye Başkanı Mehmet Canel, Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Koordinatörü Durmuş Ali Öztürk ve çok sayıda vatandaş katıldı. Organizasyon, Akyaka'nın kültürel mirasını canlı tutma ve yerel toplumu sanatla buluşturma hedefini yineleyerek, anma amaçlı etkinliklerin önemini bir kez daha gösterdi.

AKYAKA’DA HALET ÇAMBEL VE NAİL ÇAKIRHAN ANILDI