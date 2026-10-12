Erzurum'da kamu çalışanlarına yönelik sağlıklı yaşam ve spor eğitimi

projenin kapsamı:

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Sağlık İl Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen proje, il genelindeki kamu kurumlarını hedefliyor. Projeyi yürüten Spor Uzmanı Arzu Berk ve Diyetisyen Yasemin Aslan, ziyaret ettikleri kurumlarda personeli sağlıklı yaşam, spor ve beslenme konusunda bilgilendiriyor.

sunumlarda ele alınan başlıklar:

Sunumlarda sporun sağlık üzerindeki yararları, günlük hayatta uygulanabilecek egzersiz önerileri ve dengeli beslenme ilkeleri öncelikli konular olarak işleniyor. Katılımcılara ayrıca Erzurum'daki sportif faaliyetler ve ildeki spor tesisleri hakkında bilgilendirici içerikler sunuluyor.

saha çalışması ve kurum içi bilgilendirme:

Berk ve Aslan, gittikleri her kurumda hem teorik hem de uygulamaya dönük öneriler paylaşıyor, çalışanların sorularını yanıtlıyor ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının benimsenmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

yönetim desteği:

Spor Hizmetleri Müdürlüğü uzmanı Arzu Berk, projede görev alan Diyetisyen Yasemin Aslan ile birlikte yürüttükleri çalışmalarda kendilerine destek sağlayan İl Müdürü Levent Çakmur ve Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez'e teşekkür ettiklerini ifade etti. Projenin, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Sağlık İl Müdürlüğü ortaklığında sürdürülmeye devam ettiği vurgulandı.

Bu çalışma, kamu çalışanlarının sağlıklı beslenme ve düzenli spor konularında bilinçlenmesini hedefleyerek Erzurum'daki spor imkanlarının tanıtılmasına katkı sunuyor.

ERZURUM GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR UZMANLARINDAN ARZU BERK VE DİYETİSYEN YASEMİN YASEMİN ASLAN, SAĞLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE YAPILAN PROJE KAPSAMINDA KURUMLARDA SAĞLIKLI BESLENME VE SPOR KONULU SUNUMLAR YAPIYOR.