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Pursaklar'da yeni sezon coşkusu: genç sporcular sahneye çıktı

Pursaklar Belediyesi Spor Kulübü, ilçe protokolü ve sporcularla düzenlenen törenle yeni sezona başladı; gençlerin yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyor.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 12:24

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EDİTÖR: Emre Koç

Pursaklar'da yeni sezon coşkusu: genç sporcular sahneye çıktı

Pursaklar Belediyesi yeni sezona törenle giriş yaptı

Pursaklar Belediyesi Spor Kulübü, ilçe protokolü ve sporcuların yoğun katılımıyla düzenlenen törenle yeni sezonu resmen açtı. Program, hem resmi temsilcilerin hem de kulüp yöneticileri, antrenörler ve genç sporcuların bir araya geldiği samimi görüntülere sahne oldu. Açılış, ilçede spora verilen önemin ve gençlere sağlanan desteklerin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

belediye başkanının mesajı:

Programda konuşan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişiminde sporun rolüne vurgu yaparak, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı bir şekilde spor yapabilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz" dedi. Başkan Çetin, yeni sezonda tüm branşlardaki sporculara ve teknik ekibe başarı dileklerini iletti ve belediyenin desteklerinin süreceğini belirtti.

kulüp yönetimi ve törenin akışı:

Kulüp Başkanı Harun Öztürk, konuşmasında Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve İlçe Kaymakamı Üzeyir Aziz Özeren'e teşekkür ederek, Pursaklar'ı en iyi şekilde temsil etmek için yoğun bir çalışma temposu içinde olduklarını ifade etti. Tören boyunca protokol üyeleri sporcularla tek tek ilgilenip sohbet etti; organizasyon hatıra fotoğrafları ve iyi dileklerle sona erdi.

Yeni sezon açılışı, kulübün hem sporcu hem de teknik kadro motivasyonunu artırmayı hedefliyor. Yerel yönetim ve kulüp arasındaki iş birliğinin sürdürülmesi, gençlerin spor yoluyla gelişimini destekleyecek altyapı ve imkânların önümüzdeki dönemde de gündemde kalacağının işareti olarak yorumlandı.

YENİ SEZONA İDDİALI BİR BAŞLANGIÇ YAPAN PURSAKLAR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ, İLÇE PROTOKOLÜ VE...

YENİ SEZONA İDDİALI BİR BAŞLANGIÇ YAPAN PURSAKLAR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ, İLÇE PROTOKOLÜ VE SPORCULARIN KATILDIĞI TÖRENLE SEZONU AÇTI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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