Balıkesir’de mimarlık günü: mesleki deneyim, ödüller ve birlik mesajı

TMMOB Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi, Dünya Mimarlık Günü ve Haftası kapsamında 10 Ekim 2026'da düzenlediği etkinlikle mesleki paylaşımı ve dayanışmayı güçlendirdi. Gün; eğitim içerikli panel, Meslekte Onur Ödülleri töreni ve yemekli buluşmayla, ilçelerden gelen yaklaşık 250 meslektaşın katılımıyla tamamlandı.

Sarsılan zeminde kalıcı mimarlık:

Eğitim içerikli panel "Sarsılan Zeminde Kalıcı Mimarlık" başlığıyla geniş katılımla gerçekleşti. Panelde üç değerli akademisyen mesleğin bugününü ve geleceğini tartıştı. Prof. Dr. Figen Beyhan "Zamanın Ruhu Değişirken: Sürdürülebilirliğin Tasarım Refleksine Dönüşümü" başlıklı sunumunda iklim değişikliği, çevresel sorunlar, kaynak-enerji krizi ve afetlere karşı mimari tasarım stratejilerini ele aldı. Prof. Dr. Havva Alkan Bala "Belirsizlik Çağında Mimarlık" başlıklı konuşmasında öngörülemeyen bir dünyada mesleğin rolünü yeniden tanımlamanın gerekliliğini vurguladı. Prof. Dr. Serbülent Vural ise "Geleceğin Mimarlığında Tasarım ve Üretim" sunumuyla yeni araç ve yöntemlerle yarının yapılı çevresinin bugünden nasıl kurulabileceğini tartıştı.

meslekte onur ödülleri ve katılım:

Panelin ardından meslekte 15., 25., 35., 45. ve 55. yılını tamamlayan mimarlara ödülleri takdim edildi. Ödül alan isimler şöyle: 15. Yıl: Yasin Altıner, Suzan Yılmaz, Melih Fiçicioğlu, Gonca Cur Özgün, Nuran Yıldırım, Hasan Hüseyin Yıldırım, Selçen Kandemir; 25. Yıl: Hüseyin Sarı, Sevil Aksoy, Özhan Hoşver, Fatma Serra Güven, Serkan Duman, Haldun Ahmet Sümerkan, Kamuran Başer; 35. Yıl: Gökhan Gökbulut; 45. Yıl: Hatice Uçar, Derya Çağlar Tomruk, Berrin Yamaner, Mehmet Naci Günel, Nedret Özata, İbrahim Sabri Tar, Turgay Tolga, Mehmet Zeybek; 55. Yıl: Ali Arısoy.

Ödül töreninin ardından düzenlenen yemekli gecede yaklaşık 250 mimar bir araya geldi. Bandırma, Edremit, Burhaniye, Ayvalık, Gönen ve Erdek temsilciliklerinin yanı sıra Altıeylül ve Karesi başta olmak üzere merkez ilçelerden yoğun katılım sağlandı.

birlik ve barınma vurgusu:

Etkinlikte konuşan TMMOB Mimarlar Odası Başkanı Osman Zeki Şahin şu değerlendirmeyi yaptı: "Mimarlık, geçmişten bugüne var olan ve gelecekte de her zaman var olacak ana mesleklerden biridir. Meslektaşlarımızın ürettiği kaliteli, sürdürülebilir ve yaşanabilir yapılar; içinde yaşayan insanların sağlıklı ve hayat dolu olmasının temelidir. Dünya Mimarlık Günü’nün \"Barınma bir insan hakkıdır: İnşa edin\" sloganı doğrultusunda, daha iyi ve daha yaşanabilir kentler için üretmeye devam edeceğiz. TMMOB Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi olarak Balıkesir’in geleceği için bir ve beraber, yorulmadan çalışmayı sürdüreceğiz. Bizleri yalnız bırakmayan tüm meslektaşlarımıza ve yakınlarına gönülden teşekkür ederiz."

Şahin sözlerine devam ederek, "Mimarlık haftamızı, Balıkesir’in dört bir yanından gelen meslektaşlarımızla birlikte tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mesleğinde yıllarını geride bırakan meslektaşlarımızı onurlandırmak bizim için gurur oldu. Daha yaşanabilir kentler için, Balıkesir’in geleceği için bir ve beraber, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bizleri yalnız bırakmayan tüm meslektaşlarımıza ve yakınlarına teşekkür ediyorum" dedi.

BALIKESİR’DE DÜNYA MİMARLIK GÜNÜ KUTLANDI