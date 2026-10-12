Akyurt'ta Güzelhisar köprüsünde zincirleme kaza: üçü ağır beş kişi yaralandı

Kaza yerinde ilk müdahale:
Ankara'nın Akyurt ilçesi, Ankara Çankırı Bulvarı Güzelhisar Mahallesi Köprüsü üzerinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olayın bildirilmesi üzerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi ve bölgeye intikal eden ekipler çalışmalara başladı.
Yaralıların durumu ve hastaneye sevk:
Sağlık ekiplerinin ilk tespitlerine göre kazada toplam 5 kişi yaralandı. Yaralananlar çevre hastanelere kaldırıldı; hastaneye sevk edilen vatandaşlardan 3'ünün hayatı tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
İnceleme ve soruşturma:
Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Kazanın nedenine ilişkin tespit ve sorumlulukların belirlenmesi için soruşturma sürdürülüyor.
Ankara’da 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 3’ü ağır 5 kişi yaralandı
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